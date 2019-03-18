Saldırganın Hollanda'daki yakınlarından açıklama!

Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6'sı ağır çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.



Saldırganın yakınları, Hollanda’daki silahlı saldırıda şüpheli Gökmen Tanış’ın “ailevi meselelerden” dolayı tramvaydaki bir yakınına, ardından yardım etmek isteyenlere ateş açtığını söyledi.

Polis: 37 yaşındaki Gökmen Tanış aranıyor

Hollanda polisi, saldırganın 37 yaşındaki Türkiye doğumlu Gökmen Tanış olduğunu duyururken, bu kişiden uzak durulması çağrısı yaptı. Başbakan Rutte, şu anda tüm dikkatlerini saldırgan ya da saldırganları yakalamaya ayırdıklarını söyledi.