Saldırgan Hristiyan çıktı, kabak yine Müslümanların başına patladı

Münübe Yılmaz

İngiltere’de, İşçi Partili milletvekili Kim Johnson, pazar günü Liverpool'da meydana gelen ve "terör olayı" olduğu açıklanan patlama sonrası, Müslüman halkın ırkçılığa maruz kaldığını söyledi. Şehirde, başörtüsü takan kadınların tacize uğradığı yönünde duyumlar aldıklarını belirten Johnson, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada “Bu gibi olaylar, her zaman ırkçılığı, özellikle de Müslüman düşmanlığını tetikliyor. Suçlanacak insanlar belli. Hiç kimse bu tür saldırılardan sonra sıklıkla ortaya çıkan nefret dalgasına kendisini kaptırmamalı” dedi. Johnson, bazı İngilizlerin farklı bir ten rengine ya da farklı bir dine sahip oldukları için insanları suçlamasından utanç duyduğunu söylerken, Liverpool Belediye Başkanı Steve Rotheram da halkı spekülasyonlara ve "günah keçisi aramaya” karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Saldırganın Hristiyan olduğu ortaya çıkmıştı

Liverpool’da geçtiğimiz pazar günü hastanenin dışında bir takside yaşanan patlamada ölen saldırganın Hristiyanlığa geçtiği ortaya çıkmıştı.