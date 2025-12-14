  • İSTANBUL
Sarıyer Yeniköy'de iş yerinde yangın!
Gündem

Sarıyer Yeniköy’de iş yerinde yangın!

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sarıyer Yeniköy’de iş yerinde yangın!

Sarıyer’in Yeniköy semtinde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor. Yangının çevreye sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Sarıyer'de, tek katlı bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Yeniköy Mahallesi Çimenzar Sokak'ta bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Anadolu Yakası'ndan da görülebilen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

 

