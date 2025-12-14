  • İSTANBUL
Özgür Özel'in 'Cemevi cümbüş evi' iftirasına sert tepki: Bu muhalefet değil, nefret!
Gündem

Özgür Özel'in 'Cemevi cümbüş evi' iftirasına sert tepki: Bu muhalefet değil, nefret!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Özgür Özel’in ‘Cemevi cümbüş evi’ iftirasına sert tepki: Bu muhalefet değil, nefret!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ‘Cemevi cümbüş evi’ ifadelerine tepki göstererek, "Alevi canlarımızın değerlerinin, 'yalan siyasetiyle' partimize iftira atmak için bu şekilde anılması çok üzücüdür. Bu nefret söylemi ifadeleriyle iftiraların da muhalefet yapmakla ilgisi yoktur" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'AK Parti'nin mantığı 'cemevi, cümbüş evi' dedikleri için cemevini Kültür Bakanlığına bağladılar' sözü siyasi bir bühtandır. Biz Alevi canlarımıza dönük böyle çirkin yakıştırmaları nefret söylemi sayarız ve kökten reddederiz. AK Partimiz bu çirkin ve yakışıksız sözlerle yan yana getirilemez. Böylesi siyasi iftiraların muhalefet yapmakla ilgisi yoktur. Alevi canlarımızın değerlerinin, 'yalan siyasetiyle' partimize iftira atmak için bu şekilde anılması çok üzücüdür. Herkes sorumlu siyaset yapmalıdır. Vatandaşlarımızın değerleri asla siyasi polemik konusu yapılmamalıdır. Cumhurbaşkanımız ve AK Partimiz ile Alevi canlarımız arasındaki köklü ve derin muhabbete kimse gölge düşüremez. Yine dün CHP tarafından iktidarımıza 'gayrı milli' denmesi, tümüyle gayrımeşrudur. Çok partili hayata geçtiğimizden beri 'milli stratejilerin' devlet hayatımızda en güçlü şekilde kurumsallaştığı bir dönemdeyiz. Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği 'yerli ve milli özgüven devrimi' dünyadaki tüm güç odaklarının dikkatle takip ettiği milli sonuçlar üretmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

