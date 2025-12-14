DEM’li Kayapınar belediyesi CHP’nin izinde: Kamunun parası heykele festivale!

İttifak ortağı CHP’ye özenen ve çalgı-çengi ihaleleriyle yandaşlarını semirten Dem Partili belediyeler, yönettikleri kentleri betona boğmaya, kamunun parasını festivale akıtmaya devam ediyor. Çok sayıda liyakatli personeli işten atan ve devletin aldığı tasarruf tedbirlerine rağmen 26.09.2025 - 30.09.205 tarihleri arasında 4 günlük Kayapınar Film Festivali için 20,5 milyon TL’lik ihale düzenleyen Diyarbakır Kayapınar Belediyesi bir kez daha kesenin ağzını açtı.

Film festivali bahanesiyle daha önce “Sanatça” isimli yandaş firmaya çok sayıda ihaleyi peşkeş çeken Kayapınar Belediyesi, 2025/1692314 e-Kap numaraları “Diyarbakır 3. Amed Film Festivali kültür sanat etkinlikleri alım işi” ihalesini de aynı firmaya pasladı. "Bütçe yok " bahanesiyle 1500'e yakın kişiyi işten atan DEM’li belediye, 1 Aralık 2025 tarihinde sözleşmesi imzalanan ihale için yandaş firmaya tam 18 milyon 712 bin TL ödeme yaptı.

İŞÇİYE YOK HEYKELE VAR

Bir yandan işçi kıyımı yapıp binlerce insanı sokağa atan diğer yandan sanat aşkı depreşen DEM’li Diyarbakır Kayapınar Belediyesi’nin skandalları bununla sınırlı kalmadı. Tıpkı ittifak ortağı CHP’liler gibi heykele – betona merak salan Dem Partili Diyarbakır merkez Kayapınar Belediyesi, ilçenin göbeğine çıplaklığı özendiren ucube kadın heykeli dikti. 25 Kasım Uluslararası Kadına Şiddet Gününde açılan ve “direnişçi kadınlar” ismi verilen beton heykele harcanan rakam bilinmezken, çalışanların maaşlarını 8 aydır eksik ödeyen DEM’li belediye yönetimine kamuoyundan, “Yapacak başka işiniz kalmadı mı? Siz de CHP'ye özendiniz. Bu kadar yoksul ve ihtiyaç sahibi varken halkın parasıyla heykel yapmak aymazlıktır. Böyle sanat yerin dibine batsın” tepkisi yükseldi.