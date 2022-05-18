Salda Gölü nerede hangi şehirde? Salda Gölü'ne nasıl gidilir?

Doğal güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Salda Gölü'nün hangi ilde bulunduğu merak ediliyor. Peki, Salda Gölü hangi ilde, nasıl gidilir?

Salda Gölü nerede hangi şehirde?

Salda Gölü, Burdur'un Yeşilova ilçesinde, ilçe merkezine 4 km uzaklıkta, ormanla kaplı tepeler, kayalık araziler ve küçük alüvyal ovalarla çevrili hafif tuzlu karstik bir göldür. Göller Yöresi içinde, dışa akışı olmayan kapalı havzalı yapıdadır. Yüzölçümü yaklaşık 44 kilometrekaredir. 184 metreye varan derinliği ile Türkiye'nin 3. en derin gölüdür. Gölde oluşan hidromanyezit minerali "biyolojik mineralizasyon" un en güzel ve güncel örneklerinden biridir.

Salda gölü, 14.03.2019 tarih ve 824 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmiş, 15.03.2019 tarih ve 30715 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Salda gölü ve çevresinde Akdeniz iklimi hakimdir. Ortalama sıcaklık 15 °C'dir. En sıcak ayı olan ağustos ayında sıcaklık 30 °C'ye çıkarken en soğuk ayı Ocak ayında sıcaklık ortalaması 2 °C'ye düşer. En çok yağış olan ayı ocak ayında yağış miktarı 162 mm iken en az yağış alan ayında, Temmuzda 16 mm yağış ortalamasına sahiptir.

Salda Gölü'ne nasıl gidilir?

Burdur, Denizli ve Antalya'nın tam ortasında yer alan ve Burdur'a 76 km uzaklıkta olan Salda Gölü'ne nasıl gidileceğini merak ediliyor.

Salda Gölü'ne gitmek istiyorsanız buraya en yakın havalimanları Isparta ve Denizli'de bulunuyor.

Salda Gölü'ne olan uzaklık

Burdur 75 kilometre

Denizli 95 kilometre

Antalya 148 kilometre

Isparta 107 kilometre

Muğla 158 kilo metre

Şayet arabanızla bir seyahat gerçekleştiriyorsanız öncelikle Burdur'a gitmelisiniz. Oradan da Salda Gölü'ne geçebilirsiniz.

Aracınız yok ise öncelikle Isparta, Denizli ya da Antalya'ya uçak veya otobüsle gitmelisiniz. Gittiğiniz şehirde araç kiralayıp Burdur'a gidebilirsiniz. Ya da şehirlerarası otobüsle önce Burdur'a ardından da minibüslerle Yeşilova’ya geçmeniz gerekiyor. Yeşilova’dan Salda Gölü’ne gitmek istiyorsanız taksiye binmeniz gerekecek.