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Salda Gölü nerede? Hangi ilimizdedir?

Salda Gölü'ne Millet Bahçesi yapılacağının söylenmesinin ardından gündemde sıklıkça adı geçiyor. Merak edenler Salda Gölü nerede sorgulaması yapıyor. Salda Gölü beyaz kumları nedeniyle Türkiye'nin Maldivleri olarak biliniyor. Peki Salda Gölü nerededir? İşte Salda Gölü hakkında detaylar...

30 Temmuz 2019 Salı 23:28
Salda Gölü nerede? Hangi ilimizdedir?

Salda Gölü'ne Millet Bahçesi yapılacağının söylenmesinin ardından gündemde sıklıkça adı geçiyor. Merak edenler Salda Gölü nerede sorgulaması yapıyor. Salda Gölü beyaz kumları nedeniyle Türkiye'nin Maldivleri olarak biliniyor. Peki Salda Gölü nerededir? İşte Salda Gölü hakkında detaylar...

Salda Gölü nerededir?

Salda Gölü Burdur’un Yeşilova ilçesinde yer alıyor. Turkuvaz rengi ile büyüleyen Salda Gölü ülkemizin en derin 3. gölü.

Salda Gölü, Burdur’un Yeşilova ilçesinde, ilçe merkezine 4 km uzaklıkta, ormanla kaplı tepeler, kayalık araziler ve küçük alüvyal ovalarla çevrili hafif tuzlu karstik [2] bir göldür. Göller Bölgesi içindeki, dışa akışı olmayan kapalı havzalı yapıdadır. Yüzölçümü yaklaşık 44 kilometrekaredir. 184 metreye varan derinliği ile Türkiye’nin 3. en derin gölüdür. Gölde oluşan hidromanyezit minerali ‘biyolojik mineralizasyon’un en güzel ve güncel örneklerinden biridir.

Salda Gölü, ormanla kaplı tepeler, kayalık araziler ve küçük alüvyal ovalarla çevrili hafif tuzlu karstik bir göldür. Göller Bölgesi içindeki, dışa akışı olmayan kapalı havzalı yapıdadır.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 23:28
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