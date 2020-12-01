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Spor Salcano Sakarya, 5 sporcuyu kadrosuna kattı
Spor

Salcano Sakarya, 5 sporcuyu kadrosuna kattı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 14:38:19 -
Salcano Sakarya, 5 sporcuyu kadrosuna kattı

SAKARYA (AA) - Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı, 5 sporcuyu kadrosuna dahil etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, sezon hazırlıklarını sürdüren takımın iç transferde iki sporcuyla yola devam etme kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, Dünya Bisiklet Birliği'ne yapılan başvurunun ardından "kıta takımı" statüsü kazanan takımın, 2021 sezonunda bisiklette güçlü bir takım oluşturulacağı kaydedildi.

Takım kaptanı Mustafa Sayar ve Türkiye şampiyonu sporcu Onur Balkan ile sözleşme yenilendiği aktarılan açıklamada, "MTB disiplininde birçok başarıya imza atan Serdar Anıl Depe'yi, milli sporculardan Burak Abay ve Batuhan Özgür'ü kadromuza dahil ettik. Azerbaycan'dan tecrübeli yarışçı Elchin Asadov da artık takımımız için mücadele edecek. Takımımızın şimdiye kadar kadrosuna kattığı son isim ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Soner Akbaş oldu. Çalışmalarımız devam ediyor. Kadromuzu güçlendirmeye devam edeceğiz. Kıta takımı statüsünde mücadele edecek takımımızın başarısı için pedal çevirecek tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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