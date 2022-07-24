Salça neden küflenir? Bozuk salça nasıl anlaşılır? Salçanın küflenmesi nasıl engellenir?

Her evde olan ve yemeklerin vazgeçilmezi olan salça maalesef çabuk küflenen yiyecek türleri arasında yer almaktadır. Özellikle de hazır alınan salçalarda küflenme daha çabuk ve daha fazla ortaya çıkabilmektedir. Aslında en mantıklısı evde kendi salçanızı yapmanızdır. Hem daha doğal hem de bozulma süresi daha fazla olduğu için sağlık açısından yararlıdır. Evde salça yapmak oldukça basittir. Yine de salçayı hazır alma taraftarıysanız erken küflenmesini engellemek için bazı müdahaleler yapmanız gerekir. Salçanın küflenme sebepleri belli başlıdır. Bu sebepleri kolayca engelleyebilir ve salçayı daha uzun süre tüketebilirsiniz. Aşağıdan salçanın küflenme nedenleri ve salça küflenmesini engellemenin yollarını bulabilirsiniz.

Salça Neden Küflenir ve Salça Küflenmesini Engellemenin Yolları

-Salçanın plastik veya teneke kutularda olması bozulmasını hızlandıracaktır. Bu nedenle salça alırken cam kavanozda olanları tercih edin veya evde salça yaptığınızda cam kavanozda muhafaza ediniz.

-Salçanın ağzını açık bırakmamaya özen gösterin. Her kullanımdan sonra üstüne streçle hava geçirmeyecek şekilde kapatın.

-Salçayı açtıktan sonra üstüne biraz zeytinyağı gezdirin. Zeytinyağı buzdolabında donacağı için salçanın üst tabakasını koruyup bozulmasını engelleyecektir.

-Salçayı alırken tahta ve kuru kaşık kullanmaya özen gösterin. Demir ve sulu kaşıklar salçanın bozulmasına neden olacaktır.

-Salçayı sürekli olarak serin yerlerde muhafaza ediniz. Sıcak veya direk güneş alan yerlerde muhafaza etmek bozulmasına neden olacaktır.

*Bu yöntemleri uygulamanıza rağmen hala çok sık küflenme problemi ile karşılaşıyorsanız, yemeklerinize kullanacağınız ölçüye göre salça miktarını buzdolabı poşetlerine ayırarak buzluğa kaldırıp azar azar kullanabilirsiniz.

Bozuk salça nasıl anlaşılır?

Evde de hazırlanabilen domates salçası ve biber salçası, genellikle konserveler halinde satılır. Salça, doğru yöntemlerle muhafaza edildiğinde en geç bozulan besinlerden biridir. Ancak salçanın hava alması, saklama kabı ve bulunduğu ortam bozulmasına yol açabilir. Peki, bozuk salça nasıl anlaşılır? İşte, salçanın bozuk olup olmadığını anlamanıza yardımcı olacak yöntemler:

Salçanın Görünümü:

Salça kısa sürede küflenen bir besindir. Ancak salçanın küflenmesi, bozulduğunu göstermez. Küflenen bölge temizlendikten sonra tüketilmeye devam eder. Salçanın üzerinde küflenmeye ek olarak kabarcıklar oluştuysa, salçanın suyu koyu veya sarımtırak bir renge büründüyse bozulmuş demektir. Bu salçayı hiçbir şekilde tüketmemelisiniz.

Salçanın Kokusu:

Salçanın doğal kokusu oldukça iştah açıcıdır. Küflenme meydana geldiğinde bile kokusu aynı kalır. Ancak bozuk salçanın kokusu ekşi ve rahatsız edicidir. Salçanın görünümünde herhangi bir bozulma belirtisi olmasa bile, kokusu ekşi ve rahatsız ediciyse kesinlikle kullanmayın.

Salçanın Tadı:

Salçanın görünümünde hiçbir değişiklik yoksa ve kokusundan anlayamıyorsanız, küçük bir parça alarak tadına bakabilirsiniz. Salçanın tadı her zamankinden farklıysa veya kötü bir tat alıyorsanız, kesinlikle tüketmeyin.

Peki, domates salçası en kolay nasıl yapılır?

Domateslerin yeşil saplarını çıkarın ve bir kaba iri iri doğrayın. Doğradığınız domateslerin üzerine kaya tuzunun yarısını ilave edin. Kapağını kapatın ve 3-4 gün iyice domatesler eriyip, kabukları kolay ayrılır kıvama gelinceye kadar bekletin.

En güzel biber salçası nasıl yapılır?

Çekirdekleri kısımlarını çıkartın. Zedesiz ve etli biberleri gelişigüzel iri parçalar halinde doğrayın. Aralarına az miktarda kaya tuzu serperek derin ve kapaklı bir tencereye yerleştirin. Çok az sıcak su ilavesiyle kapağı kapalı tencerede 20 dakika kadar pişirin.

Küflenmiş Salça Yenirse Ne Olur?

Küflenmiş salça, başka belirtiler yoksa bozulmamış sayılır. Yani üzerindeki küfler alındıktan sonra yiyebilirsiniz. Ancak küflenmiş şekilde yerseniz, mide bulantısı, karın ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

Bozulmuş Salça Zehirler mi?

Her besinde olduğu gibi bozuk yiyecekler gıda zehirlenmelerine yol açar. Besinin bozulma süresi arttıkça etkileri de o kadar fazla olur. Aynı zamanda bozulan besinlerin tüketilme miktarı da oldukça önemlidir. Bozulmuş salçadan 1 çay kaşığı ve fazlasını yediyseniz, mide bulantısı, kusma, baş dönmesi, karın ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu durumda en kısa sürede doktora başvurmanız gerekir. Gıda zehirlenmeleri ciddi sağlık sorunlarına hatta ölüme yol açabilir, hafife alınmamalıdır.