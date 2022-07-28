Salça nasıl saklanır? Salçanın küflenmesi nasıl önlenir?

Salça kelimesinin kökeni nedir?

İtalyanca salsa "her çeşit sos" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince salsa "tuzlu şeyler" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince salsus "tuzlu" sözcüğünün nötr hal çoğuludur. Latince sözcük Latince sal "tuz" sözcüğünden türetilmiştir.

Salçanın küflenmesi nasıl önlenir?

Evde yaptığımız salçaları büyük ihtimalle cam kavanozlarda saklıyoruz. Metal kutuda satın aldığımız salçaları da açar açmaz temiz ve kuru bir cam kavanoza aktarmamız gerekiyor. Bu şekilde salçanın küflenme ihtimalini biraz daha geciktirmiş oluyoruz. Merak etmeyin bu şekilde salçamızı tüketene kadar küf oluşmayacak. Fakat işimizi sağlama almak istiyorsak; salça kavanozunun kapağını kapatmadan önce salçamızın üzerini bir parmak geçecek şekilde yağ koyabiliriz. Tabi kavanoz kapağını da hava almayacak şekilde kapatmalıyız.

Uzun süre salça saklamak ve salçanın küflenmemesi için

Salçamızı buzdolabında yani serin bir yerde saklamamız gerekiyor. Evde salça yaptık ve çok sayıda kavanozumuz varsa; bunları da serin, rutubetsiz ve güneş görmeyecek bir yerde saklamalıyız. Ayrıca kavanozun kapağını kapamadan önce bir parmak sıvıyağ veya zeytinyağı ile salçanın tamamen hava ile temasını kesmeliyiz. Tabi kullandığımız kavanoz kapaklarının da yeni olması gerekir. Kullanılmış kapaklar ister istemez hava alıyorlar.

Hazır satılan salçaların küflenmemesi için tuz kullanın

Hazır satın aldığımız salçalar evde yaptığımız salçalara göre daha az tuzludur. Tuzun gıdaların dayanımını arttırdığını biliyorsunuz. Bu yüzden yeni aldığınız salçanın üzerine tuz ilave edip karıştırdığımızda tuz oranı artacak ve salçanın küflenme süresi uzayacaktır.

Salçayı fırınlayarak küflenmesini önlemek

Salçanın küflenmesinin en büyük nedeni nemdir. Salçanın içinde bulunan nem oranı küf oluşumu için zemin hazırlar ve kısa sürede salça küflenmeye başlar. Salçamızı bir miktar yağla karıştırıp, fırın tepsisine yayarak fırınlamamız içerisinde bulunan nem miktarını azaltacak ve salçamız uzun süre küflenmeyecektir.

Salçanın küflenmemesi için streç film kullanmak

Aslında salçanın küflenmesini önlemek için bir kaç önemli şeyi yapmak yeterli ve bunlardan en önemlisi de hava ile temasın kesilmesi. Streç film kullanarak salçaların hava ile temasını kesebilir ve salçanızın daha dayanıklı olmasını sağlayabilirsiniz.

Salça nasıl saklanır?

Bütün maddeleri yazdım şimdi size kendi uyguladığım yöntemi anlatayım. Bu gerçekten uzun yıllardır yaptığım ve olumlu sonuç aldığım bir yöntem. Yukarıda da bahsi geçtiği gibi, salçanın üzerini bir parmak geçecek şekilde zeytin yağı koyun ve kavanozunuzun kapağını kapatın. Salçanızdan kullandıkça kaşıkla üzerini düzeltin ve zeytinyağının hava ile teması kesmesini sağlayın. Ben bu şekilde salçalarımın küflenmesini önlüyorum. Umarım sizin de işinize yarar.

Gelin şimdi de salça saklanması ve salçanın küflenmesi ile ilgili gelen sorulara ve cevaplarımıza bakalım.

Salçanın üstü neden beyazlaşır?

Salçaların üzerinde oluşan beyazlıklar küf oluşumlarıdır. Yukarıda anlattığım şekilde salçanızı saklarsanız bu tarz beyazlıklar olmayacaktır.

Ev salçası neden küflenir?

Ev salçası yapımında, hazır satın aldığımız salçalar gibi koruyucu maddeler kullanılmadığı için küflenmeye daha yatkındır.

Ev yapımı salça nerede saklanır?

Ev yapımı salçalar eğer yer varsa buzdolabında, saklayacağımız salça miktarı fazla ve buzdolabına sığmıyorsa; serin, rutubetsiz ve güneş görmeyen bir yerde saklanmalıdır.

Ev yapımı salça bozulursa ne yapılır?

Ev yapımı salçanız bozulduysa bu bizim salçayı düzgün saklamadığımız anlamına gelir. Bozulan salçaların tadı kötüleşir ve içerisinde yoğun miktarda küf oluşur. Böyle salçaları kullanmanızı tavsiye etmiyoruz.

Salça oda sıcaklığında bozulur mu?

Salçanın bozulmaması için serin bir yerde, güneş görmemesi ve hava almayan cam kavanozlarda saklanması gerekir.

Salça dondurucuda nasıl saklanır?

Dondurucuda salçanızı buz kalıplarına koyarak dondurabilirsiniz. Bu şekilde hem salçanız küflenmez hem de kullanımı daha pratik olacaktır.

Hazır salça bozulmasın diye ne yapılır?

Hazır satın aldığınız salça metal kutudaysa; kuru bir cam kavanoza aktarmalısınız ve üzerini zeytinyağı veya sıvıyağla 1 parmak geçecek şekilde kapatmalısınız. Cam kavanozdaysa; sadece ikinci adımı uygulamanız yeterlidir.

Salçanın küflenmemesi için üzerine ne konur?

Salçanın küflenmemesi için üzerine sıvıyağ yada zeytinyağı koyabilirsiniz.

Salçanın üzerindeki küf zararlı mıdır?

Salçaların üzerinde oluşan küfler eğer salçanızın bozulduğuna dair başka bir işaret yoksa zararsızdır. Salçanın üzerindeki küfleri salçaya tamamen bulaştırmadan temizlemelisiniz. Bundan sonra kalan salçanızı kullanabilirsiniz.

Salça küflenirse ne yapılır?

Yukarıda da yazdığım gibi salçanın üzerindeki küfleri bir kaşık yardımıyla alın ve kalan salçanızı kullanın.

Ev salçası küflenir mi?

Ev yapımı salçalar koruyucu madde içermediği için ve sadece tuz yardımıyla koruma sağladığımız için küflenmeleri daha kolaydır.

Salça neden siyah olur?

Salçanın yüzey renginin kahverengileşmesi hava ile temasından dolayıdır. Salçanızın üzerini sıvıyağ yada zeytinyağı ile kaplayarak hava ile temasını kesebilir. Bu şekilde de kahverengi – siyah renk oluşumunu önleyebilirsiniz.