Salavat getirmenin fazileti nedir? Salavat getirmek neye iyi gelir? Salavat nasıl getirilir?

Salât ü selam getirmek, gönlü Allah Rasulü s.a.v.’e bağlamak, Allah’ın emrine uyarak onu yüceltmek, hayır duada bulunmaktır. Hz. Ali r.a.’ın şöyle rivayet etmiştir? “Allah Rasulü s.a.v. buyurdu: "Cimri, yanında ismim anıldığı halde bana salât ü selam getirmeyen kimsedir.” (Tirmizî)

En kısa salavat nasıl getirilir?

Kur’an-ı Kerim’in, Hz. Peygambere (s.a.s.) salât-u selam getirmeyi emreden bu âyetine binaen, geçmiş dönemlerde tanzim edilmiş pek çok salâtu selam örnekleri vardır. Hz. Peygambere (s.a.s.) en kısa şekilde, “Allahümme salli alâ Muhammed” veya “Sallallahü aleyhi ve sellem” ya da “Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim” diye salât-u selam getirilir.

İbn Ebî Leyla şöyle demiştir: “Ka’b b. Ucra ile bir defasında karşılaştım, bana şöyle dedi: Sana Hz. Peygamberden işittiğim bir hediye vereyim mi? Hz. Peygamber bizim yanımıza geldi. Biz ona ‘Ya Resûlallah! Bizler sana nasıl selam okuyacağımızı öğrendik. Fakat sana nasıl salât okuyacağız?’ diye sorduk. Resûlullah (s.a.s.) bize şöyle buyurdu:

اللَّهُمَّصَلِّعَلَىمُحَمَّدٍ،وَعَلَىآلِمُحَمَّدٍ،كَمَاصَلَّيْتَعَلَىإِبْرَاهِيمَوَعَلَىآلِإِبْرَاهِيمَإِنَّكَحَمِيدٌمَجِيدٌ

اللَّهُمَّبَارِكْعَلَىمُحَمَّدٍ،وَعَلَىآلِمُحَمَّدٍ،كَمَابَارَكْتَعَلَىإِبْرَاهِيمَوَعَلَىآلِإِبْرَاهِيمَإِنَّكَحَمِيدٌمَجِيدٌ

(Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.)

(Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ailesine, İbrahim ve onun ailesi üzerine salât ettiğin gibi salât et! Şüphe yok ki, sen çokça hamdedilen ve şanı yüce olansın. Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ailesine, İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle! Şüphesiz ki, sen çokça hamdedilen ve şanı yüce olansın.) (Buhârî, Enbiya,10; Da’avat, 31, 32; Müslim, Salat, 65, 66, 69)

Salaha getirmenin fazileti!

SALAVAT GETİRMEK; Derdi giderir Gamı giderir Problemleri giderir Herşeyin önünü açar Rızkı çoğltır Taleplerin yerine gelmesini sağlar

*SALAVAT GETİRMEK; İnsanın unuttuğunu hatırlamasına vesile olur.

*SALAVAT GETİRMEK; Muhabbeti arttırır.

*SALAVAT GETİRMEK; Sahibi hakkında gıybet edimesini önler.

*SALAVAT GETİRMEK; Efendimizin (a.v.s) şefaatini ve şahitliğini celbeder.

*SALAVAT GETİRMEK; Allah teala'nın rızasını ve rahmetini celbeder.

*SALAVAT GETİRMEK; Allah'ın (c.c) gazabından emin kılar.

*SALAVAT GETİRMEK; Eli dar olanlar için sadaka yerine geçer.

*SALAVAT GETİRMEK,*Makam ve dereceleri yükseltir.

*SALAVAT GETİRMEK; Endişe ve korkulardan kurtarır.

*SALAVAT GETİRMEK; hataların örtülmesine, günahların bağışlanmasına vesile olur.

*SALAVAT GETİRMEK; Konuşmalarda hitamı misk olur.

*SALAVAT GETİRMEK; Ahirette aydınlığa vesile olur.

*SALAVAT GETİRMEK; İnsanın nurunu arttırır.

*SALAVAT GETİRMEK; Hz.Allah'ın salatına vesile olur.

*SALAVAT GETİRMEK; Cimriliği önler.

*SALAVAT GETİRMEK; Şefaate vesile olur.

*SALAVAT GETİRMEK; Duaların kabulüne vesile olur.

*SALAVAT GETİRMEK; Arşın gölgesine girmeyi sağlar.

*SALAVAT GETİRMEK; Havz, sırat vs. yardımcı olur.

*SALAVAT GETİRMEK; Meclisleri süsler.

*SALAVAT GETİRMEK; İtibarı arttırır.

*SALAVAT GETİRMEK; Allah (c.c) ve Allah Resulüne (s.a.v) yakınlaşmayi sağlar.

*SALAVAT GETİRMEK; Kalpleri nifak ve kirden arındırır.

*SALAVAT GETİRMEK; O bir nurdur.

*SALAVAT GETİRMEK; Sahibi hakkında gıybet edimesini önler.

*SALAVAT GETİRMEK; Hz.Allah Resulünün (s.a.v) rüyada görülmesine vesile olur.

*SALAVAT GETİRMEK; Uhud dağı kadar veya ölçülerin en büyüğü ile sevap verilir.

*SALAVAT GETİRMEK; Söyleyen kimse için istiğfar eder.

*SALAVAT GETİRMEK; Amelleri arındırır.

YARABBİ EFENDİMİZ ve GÖNÜL SULTANIMIZ MUHAMMED sav'e yeryüzünde yaşayan canlılar adetince salat eyle.

YARABBİ EFENDİMİZ VE GÖNÜL SULTANIMIZ MUHAMMED sav'e denizlerde yasayan canlılar adedince salat eyle.

YARABBİ EFENDİMİZ ve GÖNÜL SULTANIMIZ MUHAMMED sav'e ağac yaprakları adetince salat eyle.

YARABBİ EFENDİMİZ ve GÖNÜL SULTANIMIZ MUHAMMED sav'e Âşıkların göz yasları adetince salat eyle.

YARABBİ EFENDİMİZ ve GÖNÜL SULTANIMIZ MUHAMMED sav'e binler salat binler selam olsun.

YARABBİ EFENDİMİZ ve GÖNÜL SULTANIMIZ MUHAMMED sav'e mülkün ve saltanatın devam ettiği müddetçe, ezelden ebede, her an için,Habibine yapılmış ve yapılacak salavatlar miktarı kadar salat ve selam eyle

YARABBİ EFENDİMİZ ve GÖNÜL SULTANIMIZ MUHAMMED sav'e ezelden ebede, her an için, canlı-cansız yarattığın ve yaratacağın zerrelerin sayısı kadar, Resulullah SAV efendimize salat ve selam eyle

HABİBİNE makamı mahmud'u ver, onu refik-i âlâ ya yükselt, ona vesileyi lutfet. Bizide affet, HABİBinin hurmetine affet, ZATınin hurmetine affet. Neolur affet YARABBİ.

Surelerin fazileti

1 - Fatiha Suresi; Allah'ın Gazabını önler.

2 - Yasin Suresi; Kıyamet Günündeki susuzluğu önler.

3 - Duhan Suresi; Kıyamet korkusunu ve dehşetini önler.

4 - Vakia Suresi; Fakirliği ve miskinliği önler.

5 - Mülk Suresi; Kabir Azabını önler.

6 - Kevser Suresi: Hısımlarının Kinini önler.

7 - Kafirun Suresi; Ölüm Halinde Küfrü önler.

8 - İhlas Suresi; İki Yüzlülüğü Ve Samimiyetsizliği önler.

9 - Felak Suresi; Haset Edenlerin Hasedini önler.

10 - Nas Suresi; Vesveseyi Engeller.

11- İnşirah Suresi; Sıkıntıyı Giderir.