Salatı Tefriciye nasıl okunur? Salatı Tefriciye okumanın faziletleri nelerdir?

İsteklerine kavuşlak isteyenler sık sık Salatı Tefriciye'nin nasıl okunduğunu anlamını araştırıyor. Peki, Salatı Tefriciye fazileti nedir?

Salatı Tefriciye nasıl okunur?

“Allahumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ-seyyidina Muhammedin ellezi tenhallü bihi'l 'ukadu ve tenfericu bihi'l-kürabu ve tukdâ bihi'l-havâicu ve tünâlü bihi'r-rağâibu ve husnu'l-havâtimi ve yusteska'l-ğamâmu bi-vechihi'l-kerîmi ve 'alâ âlihi ve sahbihi fî-külli lemhatin ve nefesin bi-'adedi külli ma'lûmin lek.”

Salatı Tefriciye anlamı

“Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e kâmil bir salât ile salât ve selâm eyle! O öyle bir zâttır ki, kendisiyle düğümler çözülür, sıkıntılar kolaylaşır, ihtiyaçlar hallolur, arzulara kavuşulur ve güzel sonuçlara ulaşılır. Kendisinin yüzü suyu hürmetine yağmur istenir. Her göz açıp kapamada ve her nefeste tarafından bilinen varlıklar sayısınca O'nun âline ve ashâbına da salât ve selâm olsun."

Salatı Tefriciye okumanın faziletleri nelerdir?

İmam Kurtubi’nin dediğine göre Salat-ı Tefriciye 100 kez veya 41 kez okumaya devam edilmesi halinde bireyin zaman geçtikçe problemlerinin giderildiğini, işlerinin oldukça kolaylaştığını, içinin nurla dolduğunu, rızkının bir hayli bollaştığını, itibarının da arttığını belirtmiştir. Birey eğer dilediklerinin çabuk gerçekleşmesini istiyor ise Salat-ı Tefriciye duasını okunması gerekmektedir.

Muhyiddin ibni Arabi (kuddise sirruhu) Hazretlerinden rivayetle:Her gece (özellikle Cuma gecesinde) 100 kere Salâtı Tefriciye her ne murad için okunursa, ânında hâsıl olur.