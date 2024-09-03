Salatalıklar sürekli buruşuyorsa bu yöntemi uygulayın: Oysa bu kadar kolaymış! Zahmet çekmeye hiç gerek yok!

Salatalık birçok insan tarafından tüketiliyor. Bu nedenle genellikle toplu olarak satın alınıyor. Öte yandan buzdolabında bekletilen salatalıkların zaman ile buruştuğu görülebiliyor. Bu noktada bir yöntem, buruşmuş salatalıkları eski haline çevirebiliyor. Detaylar haberimizde

Salatalıkların buruşması birçok kişi için hem zahmetli bir iş hem de masraflı... Bu yöntem sayesinde bu sorunlardan kurtulmak mümkün.

Salatalık lezzetli olmasının yanı sıra sağlık açısından faydalı besinler arasında gösterilebiliyor. Bu nedenle pek çok insan tarafından sevilerek tüketiliyor.

Öte yandan evde buzdolabında ve buzdolabının haricinde saklanan salatalıkların bir süre sonra buruştuğu görülebiliyor. Rahatsız edici olarak görülen bu durum pek çok insanın moralini bozar.

Bunun yanı sıra bir yöntem, salatalık buruşmasını önleme konusunda, 'oysa çözümü bu kadar kolaymış' dedirtebiliyor. Bu nedenle salatalıklar buruşuyorsa, söz konusu yöntemin uygulanması öneriliyor.

SALATALIK BURUŞMASINI ÖNLEYEBİLEN YÖNTEM

Salatalık su kaybından dolayı buruşabilir. Bu durumda buzlu su yönteminin uygulanması öneriliyor. Bu sayede su kaybından dolayı buruşan salatalıklar eski haline dönebilir.

· Buruşmuş salatalıkların sığacağı büyüklükte bir kaba su ve buz yerleştirilir.

· Ardından buruşmuş salatalıklar hazırlanan kaba eklenir.

· Sonra birkaç saat buzdolabında bekletilir.

· Böylece buruşan salatalıklar suyunu geri kazanabilir ve eski haline dönebilir.