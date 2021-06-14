Salatalık turşulu kısır nasıl yapılır? Kornişon turşulu kısır tarifi

Hem pratik hem de leziz bir tarif arıyorsanız kornişonlu kısırı denemelisiniz.

Salatalık turşulu kısır tarifi

Malzemeler:

3-4 adet Kornişon turşusu

Yarım kilo ince bulgur

3-4 sap taze soğan

3-4 dal taze nane

3-4 dal dereotu

3-4 dal maydanoz

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım yemek kaşığı domates salçası

Limon suyu

Nar ekşisi

Zeytinyağı

Tuz

Pul biber

Salatalık turşulu kısır nasıl yapılır?

Öncelikle kısırı kapaklı bir tasın içine alın. Bulgurun üzerini iki parmak geçecek kadar kaynar su ekleyin. Kısırın üzerini örtün.

Bu arada salatalık, nane, dereotu, nane ve maydanozları doğrayın.

Bulgur suyunu çekince salçaları ekleyin karıştırın.

Tüm malzemeyi bulgurun üzerine ilave edin.

İyice karıştırdıktan sonra kısırı servis tabağına alabilirsiniz.

Kısırı göbek ya da kıvırcıkla ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.