Salatalık turşulu kısır nasıl yapılır? Kornişon turşulu kısır tarifi
Salatalık turşulu kısır yapılışı | İster çayın-böreğin yanına isterseniz de akşam yemeğine salata olarak leziz bir kısır hazırlayabilirsiniz. Peki, kornişonlu kısır nasıl yapılır? Tam ölçülü kornişonlu kısır tarifi
Hem pratik hem de leziz bir tarif arıyorsanız kornişonlu kısırı denemelisiniz.
Salatalık turşulu kısır tarifi
Malzemeler:
- 3-4 adet Kornişon turşusu
- Yarım kilo ince bulgur
- 3-4 sap taze soğan
- 3-4 dal taze nane
- 3-4 dal dereotu
- 3-4 dal maydanoz
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- Yarım yemek kaşığı domates salçası
- Limon suyu
- Nar ekşisi
- Zeytinyağı
- Tuz
- Pul biber
Salatalık turşulu kısır nasıl yapılır?
Öncelikle kısırı kapaklı bir tasın içine alın. Bulgurun üzerini iki parmak geçecek kadar kaynar su ekleyin. Kısırın üzerini örtün.
Bu arada salatalık, nane, dereotu, nane ve maydanozları doğrayın.
Bulgur suyunu çekince salçaları ekleyin karıştırın.
Tüm malzemeyi bulgurun üzerine ilave edin.
İyice karıştırdıktan sonra kısırı servis tabağına alabilirsiniz.
Kısırı göbek ya da kıvırcıkla ikram edebilirsiniz.
Afiyet olsun.