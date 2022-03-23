Salatalık diyeti: 2 haftada 8 kilo verdiren, ödem attıran diyet

Doğal yollarla sağlıklı beslenerek kilo vermek isteyenler için uzmanların önerdiği diyet listesi

Salatalık diyeti, adından da anlaşılacağı üzere ağırlık olarak salatalığın tüketildiği bir zayıflama yöntemidir. İçinde fazla su bulundurması ve oldukça düşük kalorili olmasıyla tam bir diyet besini olan salatalık, bağırsakların daha düzenli çalışmasına da yardımcı olur.

Salatalık diyeti nasıl bu kadar hızlı kilo verdiriyor?

Metabolizmanızı hızlandırır ve egzersizlerle birlikte daha çok yağ yakmanızı sağlar.

Tartrat asit, salatalıkta bulunan enerjiyi artıran ve zayıflamada etkili diğer bir bileşendir.

arbonhidratları enerjiye dönüştürerek yağa dönüşmelerini engeller.

Salatalık diyetini 2 hafta boyunca uygulayarak 8 kilodan birden kurtulabilirsiniz. Yaza harika bir başlangıç yapmak için doğru bir diyet...

Salatalık diyeti ile 2 haftada 8 kilo

Salatalık diyeti 2 hafta süre ve size 7-8 kilo verdirebilen bir diyettir.

Salatalık bu diyetin temelidir ve bu sebzeden doyana kadar limitsizce yemenize izin var. Salatalık sağlıklı ve besleyici bir gıdadır.

2 Haftada 8 kilo verdiren diyet

2 haftada 8 kilo verdiren diyette salatalıkla beraber günlük şu gıdalar tüketilebilir

2 kaynamış yumurta veya 150 gram ton balığı, veya 150 gram beyaz et (ızgara ya da haşlama)

2 büyük haşlanmış patates (sadece yağda kızarmış olmasın, fırında, buharda pişmiş olabilir) veya 3 dilim tam tahıllı ekmek.

Taze meyve 500 gram

Sıvılardan yalnız su ve şekersiz çayla suya izin var. Alkol ve şekerli içecekler yasak

Her öğünde ve öğün arasında acıktıkça salatalık yenilebilir.

Salatalık diyeti nasıl yapılır?

2 Haftada 8 kilo verdiren diyet programı

1. GÜN

Sabah: 1 adet haşlanmış yumurta, 2 dilim kızarmış kepek ekmek, 8 adet sapları ile beraber maydanoz, 1 adet salatalık, kibrit kutusu büyüklüğünde yağsız beyaz peynir, domates, salatalık

Ara: 1 kase light yoğurt (içerisine 3 adet ceviz, yarım tatlı kaşığı tarçın, 1.5 tatlı kaşığı kabaca öğüt

Ara: 1 bardak zencefilli, tarçınlı, şekersiz ve az yağlı süt, 1 adet salatalık

Akşam: 200 gram yağsız ızgara balık, 1 porsiyon taze fasulye, yeşil salata, 1 adet salatalık

Gece: 4 adet kuru kayısı

2. GÜN

Sabah: 5 kaşık sade müsli, 5 kaşık az yağlı yoğurt üzerine bol tarçın, 5 adet fındık

Ara: 1 adet kabuğu ile beraber yeşil elma

Öğle: 1 kase patates ve havuç konulmadan yapılmış olan sebze çorbası, 100 gram tavuk göğüs ızgara, 1 adet salatalık

Ara: 2 adet kivi

Ara: 1 kase yağsız yoğurt

Akşam: 5 kaşık bulgur pilavı, 5 kaşık az yağlı nohut, söğüş salata, 1 adet salatalık

Gece: 1 adet kabuklu yeşil elma

3. GÜN

Sabah: 2 dilim kızarmış tam tahıl ekmeğinden taze kaşarlı yağsız tost, şekersiz çay

Ara: 2 adet orta boy salatalık

Öğle: 1 kase süzülmemiş mercimek çorbası, 4 adet orta boy az yağlı ızgara köfte, 3 adet hafif acı sivri biber

Ara: 1 kase light yoğurt (içine az miktarda yulaf ezmesi konulacak)

Akşam: 4 kaşık esmer makarna, 5 kaşık bol soğanlı, sarımsaklı ıspanak kavurma

Gece: Yarım avuç tuzsuz kabak çekirdeği

4. GÜN

Sabah: 3 kaşık sade müsli, 2 kaşık yulaf ezmesi, 1 bardak yağsız süt, 3 adet ceviz

Ara: 2 dilim taze ananas

Ara: 1 bardak yağsız ayran

Akşam: 1 kase etsiz, az yağlı, bol kırmızı biberli yeşil mercimek yemeği, 1 dilim kızarmış kepek ekmeği

Gece: Küçük bir avuç elma kurusu ve 1 çorba kaşığı tuzsuz sarı leblebi

5. GÜN

Sabah: 1 adet küçük muz, 1 adet greyfurt, 1 adet salatalık

Öğle: 1 porsiyon tavuk şiş, 1 porsiyon ızgara sebze (kabak, kırmızı biber, yeşil biber, ıspanak, pazı, brokoli gibi)

Ara: 1 bardak yağsız ayran, 2 adet salata

Ara: 6-7 tane mürdüm eriği

Akşam: 4-5 kaşık bulgur pilavı, 1 porsiyon brokoli

Gece: Küçük bir avuç sarı leblebi, 1 adet kabuklu yeşil elma

6. GÜN

Gün boyunca lahana çorbası içilecek

7. GÜN

Sabah: 1 adet haşlanmış yumurta, 2 dilim kepek ekmek, 7 adet saplarıyla birlikte maydanoz, 7 adet az yağlı zeytin, 1 tatlı kaşığı az şekerli kayısı marmelatı

Ara: 1 kase yağsız yoğurdun içine 3 ceviz içi, bol tarçın, zencefil, 3 kayısı ve 1 salatalık doğranacak

Ara: 1 adet yeşil elma

Akşam: 1 kase ıspanak çorbası, 100 gram ızgara bonfile, 1 adet salatalık

Gece: Küçük bir avuç çekirdekli siyah üzüm.

Bu diyeti veya herhangi bir diyeti doktorunuza danışmadan uygulamayın.