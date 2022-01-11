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Spor Salah'tan yeni sözleşme açıklaması
Spor

Salah'tan yeni sözleşme açıklaması

Liverpool'la sözleşmesi 2023 yılında sona erecek Muhammed Salah Liverpool'da kalmak istediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 22:45:00 - 2022-01-11 22:51:55
Salah'tan yeni sözleşme açıklaması

Liverpool'la sözleşmesi 2023 yılında sona erecek Muhammed Salah Liverpool'da kalmak istediğini söyledi.

Yıldız futbolcu yeni sözleşmeyle ilgili, "Ben Liverpool'da kalmak istiyorum fakat bu benim elimde olan bir şey değil, kulübün vereceği bir karar. Ne istediğimi biliyorlar ve onlardan çılgınca şeyler istemiyorum. Beş yıldır buradayım, taraftarları ve kulübü seviyorum. Dünyadaki en iyi futbolcu olmak istiyorum. Ballon d'Or'u kazanamasam bile sorun değil. Hayatımda her şey yolunda gidiyor." ifadelerini kullandı.

Liverpool formasıyla Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonlukları yaşayan Salah, bu sezon çıktığı 26 maçta 23 gol ve 9 asist kaydetti. Premier Lig'de bu sezon attığı 16 golle gol krallığında ilk sırada yer alan yıldız futbolcu, Liverpool'da iki kez sezonun oyuncusu seçilmişti.

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