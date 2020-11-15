Salah'ın Mısır'daki görüntüleri tepki çekti

Mısır Milli Takımı'nın ve İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Salah, milli takım kampından önce kardeşinin düğününe katılmıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, düğünde koronavirüs önlemlerinin hiçe sayıldığı görüldü.

14 Kasım’da Mısır ve Togo arasında gerçekleşecek Afrika Uluslar Kupası maçından önce Mısır Futbol Federasyonu’nun Twitter’dan yaptığı açıklamada, Salah’ın şimdiye kadar hiçbir semptom göstermediği ifade edilirken bir otelde hemen izolasyona alındığı bildirildi.

28 yaşındaki futbolcu, 17 Kasım'daki Togo'yla oynanacak rövanşta forma giyemeyecek. Liverpool’un 21 Kasım’da ligdeki Leicester City, 25 Kasım’da UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Atalanta'yla yapacağı mücadelelerde de yer alması zor gözüküyor.

Times of Israel’in haberine göre, federasyon, Salah’la temaslı olan herkesin karantinaya alındığını da belirtti ancak hiçbir isim vermedi.