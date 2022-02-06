Salah'a benzeri görülmemiş hareket
Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal ile Mısır'ın karşı karşıya geldiği maçta mücadelenin 36. dakikasında maçın hakemi Gomes'in Salah'a yaptığı hareket damga vurdu.
Senegal ile Mısır arasında oynanan Afrika Uluslar Kupası finaline maçın hakemi Miguel Gomes damga vurdu. Karşılaşmanın 36. dakikasında Gomes ile Salah arasında yaşanan ilginç diyalog maçın önüne geçti.
Hakem, düdüğünü ve kartını Salah'a uzattı
Bir pozisyon sonrası maçın hakemine ısrarlı itirazlarda bulunan Mısır'ın yıldızı Salah, hakemden beklemediği bir reaksiyon aldı. Karşılaşmanın hakemi Miguel Gomes, yıldız futbolcunun bitmek bilmeyen itirazları sonrası elindeki kartı ve düdüğü "Al sen yönet" dercesine uzattı. Yaşanan ilginç anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.