Salah uzatacak mı?

Liverpool Premier Lig’in ikinci haftasında sahasında konuk ettiği Burnley’i 18. dakikada Jota ve 69. dakikada Mane’nin golüyle 2-0 yenerek ikide iki yaptı. 27. dakikada Muhammed Salah ise penaltı kaçırdı. Maç sonunda objektiflerin karşısına geçen Alman teknik direktör

Jurgen Klopp, Liverpool'un Muhammed Salah ile yeni bir sözleşme imzalmak için görüşmelere başladığını söyledi.

2017 yılında Roma'dan Liverpool'a transfer olan Muhammed Salah'ın sözleşmesinin bitmesine iki sezon kaldı.

Mısırlı yıldız Kırmızılar adına 126 gol attı ve Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda Klopp'un kilit isimlerinden biri oldu.

Liverpool'un internet sitesine konuşan Klopp, "Kulüpteki hemen hemen her şeye dahilim. Belki bensiz bazı görüşmeler oluyordur, bu mümkün ancak bunun dışında her şeyi biliyorum. Açıkçası Salah futbol ve ruh hali açısından gerçekten çok iyi bir durumda. Görüşmeler oluyor ve bir karar olduğunda size söyleyeceğiz. O zamana kadar sadece tarafların nasıl birlikte çalıştığı önemli. Bu ilişki mükemmelse o zaman başka bir şey konuşmamıza gerek yok. Sözleşmenin bitimine iki yıl kala görüşmeler olduğunu belirtebilirim." ifadelerini kullandı.

Liverpool kısa süre önce Fabinho, Alisson, Virgil van Dijk ve Trent Alexander-Arnold ile sözleşme imzalamıştı.