Salah rekor ücret istiyor!

Liverpool, Real Madrid'in ilgisi nedeniyle Salah'ın sözleşmesini bir an önce uzatma arzusunda. Ancak Mısırlı yıldızın İngiliz devinden beklentisi var.

Premier Lig'de son olarak ezeli rakibi Manchester United'a karşı Old Trafford'da tarih yazan Liverpool'da Mısırlı yıldız Muhammed Salah yine gündemin bir numaralı unsuru oldu.

Şu ana kadar Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 12 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu 15 gol ve 5 asistlik performans ortaya koydu. Salah ligde 9 maçta 10 gol ve 5 asistle oynarken Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 5 gol kaydetti.

Son yıllarda Liverpool hücumunun vazgeçilmezi haline gelen Mohamed Salah ile ilgili son dönemdeki en önemli gündemlerden biri de yeni sözleşme konusu.

Mohamed Salah'ın Liverpool'daki sözleşmesi 2023 yazında bitiyor. Kontratının sonuna yaklaşan yıldız futbolcu için İngiliz ekibi yeni anlaşma yolları ararken Mohamed Salah'ın talebi ise dudak uçuklatıyor.

İddiaya göre Mohamed Salah, Liverpool'daki yeni sözleşmesinde haftalık 500 bin sterlin kazanmak istiyor. Bu da yıllık 26 milyon sterlin'e (30 milyon euro) eşit geliyor. Eğer Liverpool bu ücreti kabul eder ve yeni sözleşme imzalanırsa Salah'ın Liverpool'daki ücreti günlük yaklaşık 71 bin sterlin (85 bin euro) olacak.