Salah devreye girdi! Liverpool, Manchester United'ı ezip geçti

Premier Lig'de 3. haftanın son maçında Manchester United ile Liverpool Old Trafford'da karşı karşıya geldi.

Liverpool, 6. dakikada Trent Alexander-Arnold'ın golüyle öne geçse de yapılan VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi.

Karşılaşmanın 35 ve 42. dakikalarında Luis Diaz'ın kaydettiği gollerle Liverpool devreye 2-0 önde girdi.

SALAH'TAN 1 GOL 2 ASİST

Liverpool'da Luis Diaz'ın gollerine asisti yapan Mohamed Salah, 55. dakikada takımının üçüncü golünü kaydetti.

Mücadelenin kalan bölümünde başka gol atılmazken Liverpool sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Arne Slot yönetiminde ligde bu sezon çıktığı 3 maçı da kazanan Liverpool puanını 9 yaptı. Manchester United ise üst üste ikinci yenilgisini alıp 3 puanda kaldı. Erik ten Hag'ın ekibi geçtiğimiz hafta Brighton'a kaybetmişti.

Andy Robertson bu karşılaşmayla birlikte Liverpool formasıyla tüm kulvarlardaki 300., Virgil Van Dijk ise 200. maçına çıktı.