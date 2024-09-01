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Spor Salah devreye girdi! Liverpool, Manchester United'ı ezip geçti
Spor

Salah devreye girdi! Liverpool, Manchester United'ı ezip geçti

Yeniakit Publisher
2024-09-01 20:44:00 -
Salah devreye girdi! Liverpool, Manchester United'ı ezip geçti

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Manchester United'ı 3-0'lık skorla yendi.

Premier Lig'de 3. haftanın son maçında Manchester United ile Liverpool Old Trafford'da karşı karşıya geldi.

Liverpool, 6. dakikada Trent Alexander-Arnold'ın golüyle öne geçse de yapılan VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi.

Karşılaşmanın 35 ve 42. dakikalarında Luis Diaz'ın kaydettiği gollerle Liverpool devreye 2-0 önde girdi.

SALAH'TAN 1 GOL 2 ASİST

Liverpool'da Luis Diaz'ın gollerine asisti yapan Mohamed Salah, 55. dakikada takımının üçüncü golünü kaydetti.

Mücadelenin kalan bölümünde başka gol atılmazken Liverpool sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Arne Slot yönetiminde ligde bu sezon çıktığı 3 maçı da kazanan Liverpool puanını 9 yaptı. Manchester United ise üst üste ikinci yenilgisini alıp 3 puanda kaldı. Erik ten Hag'ın ekibi geçtiğimiz hafta Brighton'a kaybetmişti.

Andy Robertson bu karşılaşmayla birlikte Liverpool formasıyla tüm kulvarlardaki 300., Virgil Van Dijk ise 200. maçına çıktı.

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