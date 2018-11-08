Saksıdaki bitkiniz telefon şarj ediyor

Baksanıza saksılar telefon şarj etmeye başladı. Yok daha neler!



Evet saksıya telefonunuzun kablosunu sokuyorsunuz, sarj sorununuz kalmıyor.

Gerçekte bunu saksı bu işi içine diktiğiniz bitki ile yapıyor. Yani asıl görevli bitki oluyor. Bitkinin cinsi çeşidi fark etmiyor. Saksınızdaki çiçeğiniz fotosentezle enerjisi üretiyor, saksı da bu enerjinin telefonu aktarım işini üstleniyor. Bioo saksıdaki bitkinin fotosentezden elde ettiği enerjiyle USB'den bağladığınız cihazınızı şarj edebiliyor.

Yani prize değil, yakında telefonunuzu saksıya bağlayabilecek ve şarj olmasını sağlayabileceksiniz. Öyle böyle değil, bitkiniz bu işi günde size iki üç defa hizmet olarak sunacak.

Saksı özel elbette; bitkinin fotosentezle ürettiği biyolojik elementleri topraktan alıyor ve elektriğe dönüştürüyor.

Bu arada bitki normal büyümesini sorunsuz şekilde sürdürüyor, çiçek açıyor. Budanması gerektiğinde pekâlâ buduyorsunuz. İhtiyaç duyduğu gübresini veriyor, gerektiği kadar suluyorsunuz. Yani bitki sizin şarj işinizle ilgilenmiyor, umursamıyor.

Bu özel saksı sayesinde suladığınız bitkinin topraktan arta kalan enerjisi alınıyor sadece.

Hizmet gece gündüz sürekli elektrik sağlıyor, saksıyı sıradan bir USB soketi gibi düşünebilirsiniz. Gelen akımın gücü laptoptan şarj edilirken gelen akıma yakın.

Saksıdaki bitkiniz, dizüstünüzü de şarj edebiliyor.