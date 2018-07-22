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Saksıda biber nasıl yetiştirilir?

Yaz aylarında severek tüketilen sebzelerden biri olan biber, sabah kahvaltılarının vazgeçilmez lezzetlerindendir. Eğer sizde sebzeleri dalından kopararak, taze bir şekilde yemeyi seviyorsanız, pencere kenarında ya da balkonunuzda bulunduracağınız saksıda biber yetiştirebilirsiniz.

22 Temmuz 2018 Pazar 10:03
Saksıda biber nasıl yetiştirilir?

Saksıda biber yetiştirme işlemine ilk önce doğru saksıyı seçmekle başlayın. Bunun için 40-45 cm genişliği olan bir cam ile derinliğin olması yeterlidir. Saksıda bulunan malzemelerin plastik olması, ısının toprağa daha kolay geçmesini sağlar. Bu esnada dikkat edilmesi gereken bir diğer kriterde saksının rengidir

Saksının koyu renk olması, güneş ışığını çekeceğinden dolayı plastik saksı gereğinden fazla sıcağa maruz kalacaktır. Bu da köklerin yanmasına neden olacaktır. Saksıda biber yetiştirmek için organik gübrelerin kullanılması tavsiye edilir. Burada toprağı saksıya koyarken en tepeye koyulmaması gerekir.

Ekilme esnasında ise fidenin derine ekilmesi gerekir. Gövdenin çoğunluğu toprakta kalacak gibi bırakılmalıdır. Bitki uzadıkça sarkabileceği için birkaç çubuğun şimdiden toprakta sabitlenmesi tavsiye edilir.

Biberleri sularken bir miktar gübre etkisini geçireceği için gübrelemenin de periyodik aralıklarla yenilenmesi önerilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 10:03
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