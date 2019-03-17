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Saksı kebabı nasıl yapılır? Saksı kebabı malzemeleri tarifi

Patlıcanın her hali sofraların baş tacı olabiliyor . Peki, saksı kebabını hiç denediniz mi? Adını şeklinden alan saksı kebabı, gerek görüntüsü gerekse tadıyla iştah kabartıyor. Saksı görüntüsü verilen patlıcanlar, etli harç ile buluşuyor, salçalı sosla lezzetini katlıyor. İşte saksı kebabı için gereken malzemeler ve adım adım saksı kebabı tarifi...

17 Mart 2019 Pazar 16:51
Saksı kebabı nasıl yapılır? Saksı kebabı malzemeleri tarifi

Patlıcanın her hali sofraların baş tacı olabiliyor . Peki, saksı kebabını hiç denediniz mi? Adını şeklinden alan saksı kebabı, gerek görüntüsü gerekse tadıyla iştah kabartıyor. Saksı görüntüsü verilen patlıcanlar, etli harç ile buluşuyor, salçalı sosla lezzetini katlıyor. İşte saksı kebabı için gereken malzemeler ve adım adım saksı kebabı tarifi...

Saksı kebabı nasıl yapılır?

3 adet bostan patlıcanı (ortadan ikiye kesilmiş, içleri oyulmuş, kızartılmış)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan (yemeklik doğranmış)

2 adet kapya biber (küp doğranmış)

2 adet yeşil biber (küp doğranmış)

400 gram dana kuşbaşı eti

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Üzeri İçin:

1 su bardağı su

2 yemek kaşığı salça

Yapılışı:

Bostan patlıcanları pijamalı soyun ve ortadan ikiye kesin. İçlerini oyduktan sonra, limonlu suya yatırın ve acısını alana kadar bekletin.

Patlıcanları sudan çıkarıp, iyice kurulayın ve kızgın yağda kızartın.

Bir tavada sıvı yağ ile birlikte soğanları yumuşayıncaya kadar kavurun.

Biberleri de ekleyin ve hepsi yumuşayana kadar kavurun.

Kuşbaşı etleri üzerilerine ekleyip, tuz, karabiber ve pul biberi de ekleyip, etler pişene kadar pişirin ve ocaktan alın.

Patlıcanları ısıya dayanıklı bir kaba alın ve pişirdiğiniz etli karışımı patlıcanların içerisine aktarın.

Salçalı suyu patlıcanların üzerine gezdirdikten sonra 180 derece fırında 15 dakika kadar pişirin ve sevdiklerinizle afiyetle tüketin.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 16:51
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