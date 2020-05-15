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Saklı koyda gizi saklı denize girdiler

Bodrum’da sokağa çıkma kısıtlamasına 4 saat ara veren 15-20 yaş arası gençler 10 kilometrelik yolu denize girmek için yürüdüler.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 16:32:38 -
Saklı koyda gizi saklı denize girdiler

Bodrum’da sokağa çıkma kısıtlamasına 4 saat ara veren 15-20 yaş arası gençler 10 kilometrelik yolu denize girmek için yürüdüler. Korona virüs (Covid-19) salgını ile ilgili alınan tedbirlerin hiçbirine uymayan bazı gençler, sosyal mesafe kuralını çiğnedi, maske takmadı, gruplar halinde denize girdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Mayıs’ta gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından duyurulan 20 yaş altı sokağa çıkma izni nedeniyle 15-20 yaş arasındaki gençler 11.00 itibariyle sokağa çıktı. Sokak ve caddelerde gruplar halinde gezen gençler, Bodrum’un tadını çıkardı. Arkadaşları ile hasret gideren gençlerin oldukça mutlu oldukları görüldü.



Saklı koylara akın ettiler


Bazı gençler ise Bodrum’un saklı koylarına giderek denize girdi. Bitez sahilinden 10 kilometrelik orman yolunda yürüyen gençler akvaryum koyuna ulaştı. Kayaların üzerinde, sahilde denize giren gençler sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı. Bazı gençlerin ise çadır kurduğu görüldü. Karadan polis ekipleri denizde sahil güvenlik ekipleri denize giren gençleri uyardı. Gruplar halinde denize giren gençlerin sosyal mesafe kurallarına da uymadıkları gözlendi.

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