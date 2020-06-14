Saklı cennet ’Yeşil Göl’ turizme kazandırılıyor

Çorum’un Laçin ilçesinde bulunan, sahip olduğu doğa manzarası ve güzelliği ile ’saklı cennet’ olarak tabir edilen Yeşil Göl’ün turizme kazandırılması için çalışmalar başladı.

2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Laçin Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (OKA) sunulan ’Yeşil Göl’ başlıklı proje, OKA tarafından onaylanarak 28 Nisan’da 1 milyon 270 bin TL bedelle ihale edildi. Proje bütçesinin 605 bin tutarındaki bölümü OKA, kalan kısmı ise Çorum İl Özel İdaresi tarafından finanse edilecek. Sözleşmenin imzalanmasının ardından projenin hayata geçirilmesi için yüklenici firma çalışmalarına başladı. Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez ve yüklenici firma sahibi inşaat mühendisi Mustafa Salih Aksu ile İl Özel İdaresi yetkilileri Yeşil Göl’de incelemelerde bulundu.

"Turizme kazandıracağız"

Bölgede doğa turizminin ve istihdamın canlandırılması planlanan Yeşil Göl projesiyle gölün etrafına restoran, kafeterya, yöresel ürün satış yerleri, çocuk oyun parkı, otopark, iskele, yapay şelale, yürüyüş yolu, koşu ve bisiklet yolları inşa edilecek. Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez, Yeşil gölün sahip olduğu manzara ve eşsiz güzelliğiyle adeta saklı bir cennet olduğunu söyledi. Yeşil Göl mesire alanının, orman içerisinde ve göl kenarında yer alan, yakınlarında doğal şelalesi bulunan, doğa sporlarının ve kamp faaliyetlerinin yapılabileceği tek mesire yeri olarak bölgede cazibe merkezi olacağını dile getiren Başkan Görükmez, “Proje kapsamında buraya restoran, kafeterya, yöresel ürün satış yerleri, çocuk oyun parkı, otopark, iskele, yapay şelale, yürüyüş yolu, koşu ve bisiklet yolları yapılacak. Projenin tamamlamasıyla burası hem halkımızı hem de doğaseverleri burada ağırlayacağız. Yeşil Göl’ün ün turizme kazandırılmasıyla birlikte burası hem bölge halkına hem ilçeye ekonomik yönden kazanç da sağlayacak” dedi.