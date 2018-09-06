'Saklı cennet' Karagöl her mevsim ilgi görüyor

Artvin'in Şavşat ilçesinde bulunan ve doğal güzelliği ile görenleri adeta büyüleyen "Sakin Şehir" unvanına sahip Karagöl, sonbaharda ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Şavşat'a 25 kilometre uzaklıkta ve Sahara Milli Parkı içerisinde yer alan Karagöl, sonbahar mevsiminin ilk günlerinde yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak yeri oldu.

Fotoğraf sanatçılarının da sıklıkla geldiği ve "saklı cennet" olarak adlandırılan Karagöl, günübirlik gezilerin yanı sıra çevresindeki ormanlık alanlarda kamp yapma imkanı da sunuyor.

Gölü ziyarete gelen Melda Cellat, yılda en az bir defa buraya geldiğini belirterek, "Ormanlar arasında olan saklı cennet Karagöl insanın ruhunu dinlendiriyor. Burası Muazzam güzel bir yer." dedi.

Fotoğraf tutkunu Türkü Demirci de gölün doğal stüdyo olduğunu, fotoğrafseverlerin mutlaka gölü görmeleri gerektiğini ifade etti.



Muhabir: Hüseyin Demirci