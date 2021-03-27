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Ekonomi “Sakıp Sabancı Başarı Ödülü” Nevra Serezli’ye verildi
Ekonomi

“Sakıp Sabancı Başarı Ödülü” Nevra Serezli’ye verildi

Tiyatro sanatının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş ustalara minnet ve saygı duymak amacıyla 2005 yılından bu yana verilen “Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü”nün bu yılki sahibi tiyatrocu Nevra Serezli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 16:38:00 -
“Sakıp Sabancı Başarı Ödülü” Nevra Serezli’ye verildi

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, tiyatro ve sanatın tüm dallarının toplumsal gelişme için olmazsa olmaz olduğunu belirterek, “Vakfımız 47 yıldır sanatın kitleleri dönüştüren gücüne olan inancıyla toplumsal gelişme için sürdürdüğü faaliyetlerde kültür sanata önemli bir yer ayırıyor. Tiyatro alanında da 20 yılı aşkın süredir Devlet TiyatrolarıSabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali’ni düzenliyoruz. Bu vesileyle, her yıl festival kapsamında verdiğimiz ödülü bu yıl kıymetli sanatçımız Nevra Serezli’ye vermek bizim için büyük memnuniyet kaynağı” değerlendirmesinde bulundu. Nevra Serezli’ye ödülü, bu yıl salgın nedeniyle 27 Nisan’da gerçekleştirilmesi planlanan “22. Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali”nin açılış töreninde takdim edilecek.

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