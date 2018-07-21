Sakinleşmenin 6 kolay yolu

KULAKLARINIZIN ARKASINA SOĞUK SU İLE DOKUNUN

Ense bölümümüz, bileklerimiz ve kulaklarımızın arkası, stres yaşandığı zaman biyolojik olarak bu yoğunlaşmaların yaşandığı yerler olarak biliniyor. Dolayısıyla bu tip bölgelere soğuk su ile temas etmek sakinleşebilme açısından oldukça etkil bir yöntem. Hem bu bölgelerdeki damarları rahatlatmak, hem de yine bu bölgelere oluşan baskıyı ve basıncı düşürebilmek için soğuk su ile dokunmak ya da bölgeye soğuk su eşliğinde ufak masajlar yapmak, sakinleşmeye yardımcı oluyor.

PORTAKAL KABUĞU KOKLAYIN

çoğu araştırma bu yöntemin stres azaltıcı olduğuna işaret ediyor. Soyulmuş portakal koklamak veya portakal kabuğunun kokusunu içinize çekmek stresin etkisini düşürüyor ve stresi azaltıyor. Böylece çok kısa zamanda kendinizi iyi hissedebiliyorsunuz.

NEFES ALIP VEME TEKNİĞİNİ ÖĞRENİN

Dr. Andrew Weil tarafından 4 – 7 – 8 isminin verildiği nefes alıp verme tekniği, stres üzerinde oldukça etkili olabiliyor. Peki, bu teknik nasıl çalışıyor?

Sıralama oldukça basit; 4 saniye kadar yalnızca ve doğrudan burundan nefes alıyorsunuz, ardından bu nefesi 7 saniye kadar içinizde tutuyorsunuz ve en sonunda 8 saniye boyunca nefesi ağzınızdan bütünü ile boşaltıyorsunuz. 4 – 7 – 8 tekniği ciddi anlamda stresi azaltabiliyor ve kan akışını normale çevirerek vücut fonksiyonlarını rahatlamasını sağlıyor.

MANGO TÜKETİN

Linalool isimli bir bileşen içeren bu tropik meyve, kendisini tüketenlere sinirleri yatıştırıcı ve rahatlatıcı bir etki gösteriyor. Biyolojik anlamda da içindeki maddeler ile vücuda olumlu etkilerde bulunan bu meyve, hem sağlık açısından hem de stres açısından son derece faydalı bulunuyor.

EGZERSİZ YAPIN

Bir spor salonundaki aletlerde çalışarak ya da açık havada bir koşuya veya yürüyüşe çıkarak kalbinizi ve kan akışınızı düzene sokabilirsiniz. Böylece de vücut fonksiyonlarınız canlanacak ve kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Aynı zamanda stresin etkisi de bitecek ve ruh haliniz değiştiği için daha rahat bir psikoloji size eşlik edecektir. İş çıkışında modunuzu değiştirin ve egzersiz ile hem sağlık açısından, hem de stressiz bir ruha sahip olma açısından kendinize fayda sağlamaya çalışın.

GERİYE DOĞRU SAYIN

Bazen 100’den 0’a saymak da stresi düşürücü etki yaratabilir. Hiç olmazsa, bunu deneyebilir ve önünüzdeki işlere bu şekilde konsantre olabilirsiniz.