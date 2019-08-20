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Sakinleri tatile gitti, apartmanı yarasalar bastı

Kırklareli'nde sakinlerinin yaz tatiline gittiği bir apartmana yuva yapan 60 yarasa, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya salındı.

20 Ağustos 2019 Salı 16:43
Sakinleri tatile gitti, apartmanı yarasalar bastı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın girişine yuva yaptığı tespit edilen 60 adet yarasaitfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Lüleburgaz Siteler Mahallesi Arda Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, sakinlerinin yaz tatilinde olduğu apartmana giren bir apartman sakini, içeride çok sayıda yarasa gördü. Bunun üzerine apartman sakini dışarı çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Lüleburgaz İtfaiyesi ekipleri, apartmana açık bırakılan camdan girdiği tespit edilen 60 adet yarasayı kontrollü bir şekilde tekrar doğaya saldı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 16:43
  1. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi
  2. yarasa
  3. itfaiye ekipleri
  4. Lüleburgaz Siteler Mahallesi Arda Caddesi
  5. Lüleburgaz İtfaiyesi

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