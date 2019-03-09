Sakın unutma!

Unutma!

Para cesur insanları kazanabilir ama cesareti asla. Başkalarının hataları ve kötülükleri ile uğraşarak ruhunu karartma.

Unutma!

Düzeltilmesi gereken biricik insan kendinsin. Hata yaptığında hatanı kabul edip itiraf etmekten çekinme. Hatanın ikrarı insanın Allah nezdinde makbullüğünün işaretidir. Ve itiraf edilmiş hata, yarı tamir olmuş demektir. Aklın bir karış havada gezme ki, ayağın hep bir yerlere takılmasın. Sakın ola ki, öfkeli iken bir şey yapmaya, bir karar vermeye kalkma.

Unutma!

Hiçbir tecrübeli kaptan fırtınalı havada denize yelken açmaya kalkmaz. Kalbin fazla çarpmaya başladığı, kanın yüzüne çıkıp damarlarının büyüdüğünü hissettiğin anda konuştuğun meseleyi kapat ve sus. Çünkü bu noktadan sonra konuşmaya başlayan sen değil, hırsın ve öfkendir. Bundan dolayı, o andan itibaren gerçek için değil, kendin için uğraşmaya başlarsın.