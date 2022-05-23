Sakin ol şampiyon! Ne bu şiddet, bu celâl?

Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek, canlı yayında bir anda bağırıp çağırmaya başlayan, ardından da elindeki kalemi kameraya doğru fırlatıp, masadaki su dolu bardağı kırarak yayını terk eden FOX Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin geçmişte "Erdoğan'ın uçağından inmeyen gazeteciler" arasında olduğunu hatırlattı. Selek, şunları kaydetti:

"Bir zamanlar ekranlarda "çam devirmek" moda idi.

Şimdilerde trend "bardak devirmek!"

FOX TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli, bir süre önce başparmağını işaret parmağına sürtüp "Arkadaş paralar nerede, paralar" diyerek hükûmete ayar vermişti.

Geçen gün de çiftçilerle ilgili haberi sunduktan sonra sinirlenip kameraya doğru su dolu bardağı fırlattı.

(...) Adı geçmişte "Erdoğan'ın uçağından inmeyen gazeteciler" sıralamasında başköşelerde yer alan bir gazetecinin böyle hareketlerden sonra tartışılması normal.

Reyting için canlı yayında sinek yenilen bir televizyonculuk ortamında kimilerine bu tür "ergence" diyebileceğimiz tavırlar şaşırtıcı gelmeyebilir.

Ancak Tepeli'nin yaptığı ne televizyonculukla bağdaşır ne gazetecilikle...

Onun için diyoruz ki; Sakin ol şampiyon! (...)"