Sakin ol beybaba! Davutoğlu'nun adamına bak sen

Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar gazetesinde kalem oynatan Taha Akyol, "altılı masa"nın en kuvvetli cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na "nasihatler" verdi. "Kaşarın eskisi olur, ülkücünün değil" sözüne rağmen, "ülkücülük" sıfatını rafa kaldıran Akyol, söz konusu yazısında şunları kaydetti:

"CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı yolunda artık dönülmez aşamaya geldi. 22 Nisan’da “yola çıktım” derken kastının Cumhurbaşkanı adaylığı olduğu belli. Son olarak da partisine “benimle birlikte” hareket etme çağrısı yaptı, bütün CHP’den destek açıklamaları aldı. Bu noktadan sonra, “ben değil, ortak adayımız falanca” demesi siyaseten imkansıza yakın zordur.

(…)

Kılıçdaroğlu’nun kazanması da, kazanırsa ülkenin iyi yönetilmesi de olası iktidarın ‘Altılı Masa iktidarı’ olarak yapılanmasına bağlıdır.

Mustafa Kemal Paşa’nın, kuvvetler birliğini savunurken söylediği “icra eden daima karar verenden güçlüdür” sözü önemlidir. (1 Aralık 1921) Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilebilse bile böyledir.

Kılıçdaroğlu’nun vebali buradadır: Seçilirse CHP’nin lideri gibi değil, kendi deyişiyle “altı liderle birlikte” yönetme başarısını göstermek zorundadır. İnsafla kabul etmek gerekir ki, diğer partilerin iktisatçılar kadrosu daha dolgun ve tecrübelidir. Unutmamak lazım, Malezya’da altı partili muhalefet sadece ortak programla değil, devlet yönetimin üst kademe kadrolarını da açıklayarak seçim kazandı. Macaristan’da ise göz doldurmayan muhalefet ittifakı seçim kaybetti.

Türkiye’nin önündeki sorunlar, AK Parti iktidarının yığdığı borç dağları, dış politikadaki kopuşlar, kamu kurumlarının erozyonu, hele de yargının hali fevkalade ağır hasarlardır. Kaldırmak için her türlü partizanlığı bırakıp idealistçe, vatanseverce bir enerjiyle reformlar yapmak gerekecektir. Yoksa, yazık olur ülkemize."