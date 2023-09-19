Sakatlık yaşayan Arda Güler hakkında flaş gelişme! Ancelotti resmen duyurdu
Fenerbahçe’nin eski yıldız oyuncusu Arda Güler, Real Madrid’e transfer olduğu ilk zamanlarda kampta sakatlanarak dizinden ameliyat olmuştu… Taraftarlar heyecanla ne zaman sahalara döneceğini merak ederken Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti yeşil ışık yaktı… Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'in pazartesi günü idmanlara başlayacağını duyurdu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın grup etabındaki ilk maçında Bundesliga ekibi Union Berlin'i ağırlayacak Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler hakkında kritik açıklamalarda bulundu.
PAZARTESİ GÜNÜ TAKIMA KATILACAK
Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Carlo Ancelotti, Arda Güler'in pazartesi günü takım antrenmanlarına başlayacağını ifade etti.
“İYİ HİSSEDİYOR, TEDAVİSİNİN SON AŞAMASINDA.”
Ancelotti açıklamasında, "Arda pazartesi günü takımla çalışmaya başlayacak. Şu anda iyi hissediyor ve iyi çalışıyor. Tedavisinin son aşamasında." şeklinde açıklama yaptı.
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ARDA GÜLER’E NE OLMUŞTU?
Real Madrid'in sezon öncesinde kampında sakatlanan Arda Güler, dizinden ameliyat olmuştu.