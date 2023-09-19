  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bir iki puan geride çıkıyorduk! Genel merkez görmezden geldi Onursal Adıgüzel’den bomba itiraflar

Yuh artık! CHP'li Belediyeden halka p*rno gösterimi!

Ali Babacan'ı şoke eden istifa! Bırakıp gitti

Yunanistan'da gündem Pile yolu gerilimi: Türk ordusu, KKTC'ye ağır silah sevk ediyor

AK Partili Mustafa Şen’den şaşırtan çıkış: Seçim gecesi rezil olduk, yerin dibine battık

Necmettin Batırel'in yeni dolar sözleri gündemi altüst edecek! 'Yağacak' diyerek duyurdu

Elon Musk Türkiye'de bu adımı atabilir! BAE'liler duyurdu

Arap düşmanları turizmi baltalıyor

Amerika sizi kurtaramayacak! MİT Münbiç’e girdi örgütün sözde Münbiç sorumlusunu öldürdü.

Volkswagen'in bu modeli 400 bin liraya satılacak! Hükümet hiç hesapta olmayan adımı atıyor
Spor Sakatlık yaşayan Arda Güler hakkında flaş gelişme! Ancelotti resmen duyurdu
Spor

Sakatlık yaşayan Arda Güler hakkında flaş gelişme! Ancelotti resmen duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-09-19 14:37:00 -
Sakatlık yaşayan Arda Güler hakkında flaş gelişme! Ancelotti resmen duyurdu

Fenerbahçe’nin eski yıldız oyuncusu Arda Güler, Real Madrid’e transfer olduğu ilk zamanlarda kampta sakatlanarak dizinden ameliyat olmuştu… Taraftarlar heyecanla ne zaman sahalara döneceğini merak ederken Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti yeşil ışık yaktı… Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'in pazartesi günü idmanlara başlayacağını duyurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın grup etabındaki ilk maçında Bundesliga ekibi Union Berlin'i ağırlayacak Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler hakkında kritik açıklamalarda bulundu.

PAZARTESİ GÜNÜ TAKIMA KATILACAK

Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Carlo Ancelotti, Arda Güler'in pazartesi günü takım antrenmanlarına başlayacağını ifade etti.

“İYİ HİSSEDİYOR, TEDAVİSİNİN SON AŞAMASINDA.”

Ancelotti açıklamasında, "Arda pazartesi günü takımla çalışmaya başlayacak. Şu anda iyi hissediyor ve iyi çalışıyor. Tedavisinin son aşamasında." şeklinde açıklama yaptı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ARDA GÜLER’E NE OLMUŞTU?

Real Madrid'in sezon öncesinde kampında sakatlanan Arda Güler, dizinden ameliyat olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23