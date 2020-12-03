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Spor Sakatlanan Haaland ocak ayına kadar forma giyemeyecek
Spor

Sakatlanan Haaland ocak ayına kadar forma giyemeyecek

Yeniakit Publisher
2020-12-03 14:29:47 -
Sakatlanan Haaland ocak ayına kadar forma giyemeyecek

ANKARA (AA) - Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu Erling Haaland, sakatlığı nedeniyle ocak ayına kadar forma giyemeyecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lazio ile 1-1 berabere kalarak gruptan çıkmayı garantileyen Borussia Dortmund'un teknik direktörü Lucien Favre, Lazio karşınsa maç kadrosundan son anda çıkartılan sezonun formda oyuncusu Haaland'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

İngiltere merkezli yayın kuruluşu Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Favre, Haaland'ın maç öncesinde yapılan son antrenmanda sakatlandığını belirterek, "Kas sakatlığı yaşıyor. Ocak ayının ilk günlerinden önce sahalara dönemeyecek. Bu sezon çok fazla maçta görev aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Sezona iyi başlayan Norveçli golcü, ligde 8 maçta 10, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 karşılaşmada 6 kez ağları sarstı.

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