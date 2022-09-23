Sakatat nedir, neden sakatat denir? Sakatat hayvanın neresi? Sakatat tarifi nasıl yapılır? Sakatat yemekleri

Sakatat besin değeri açısından ve sağlık açısından oldukça zengindir. Protein, mineral ve vitamin açısından değerli olan bu besin kaynaklarını tüketmek çok önemli. Sakatat konusunda herkesin merak ettiği bazı konular bulunuyor. Hangi ürünlerin sakatat sayıldığı et severlerin merak ettiği bir konudur. Et severler nelerin sakatat sayıldığını öğrenerek farklı lezzetler keşfetmek istiyor. Sakatat hayvanın neresi, neden sakatat denir? İşte sakatat hakkında tüm detaylar...

Sakatat nedir, neden sakatat denir?

Sakatat, kesimi yapılan hayvanların kasları dışında kalan yenebilir kısımlarına verilen (yürek, karaciğer, böbrek, işkembe, beyin, vb. iç organlarıyla baş ve ayakları) isimdir.

Arapca sakatat ne demek?

فضلات

Sakatat, kesimi yapılan hayvanların kasları dışında kalan yenebilir kısımlarına verilen isimdir. Sakatat etleri protein açısından zengin olmanın yanı sıra başta D vitamini olmak üzere tüm yağda eriyen vitaminleri ve yağ asitlerini içermesi bakımından da önemli birer besin seçeneğidir. Kronik rahatsızlığı olanların ve hamile olanların sakatat tüketimini mutlaka doktor kontrolünde tüketmeleri öneriliyor.

Sakatat faydaları

Sakatatlar vücutta depo organ olmaları sebebi ile A vitamini, B grubu vitaminleri (tiyamin, riboflavin, niasin, pridoksin ve B12) ile demir, çinko, fosfor ve potasyum mineralleri yönünden zengindir. Mineral içeriği en yüksek organlar sırasıyla karaciğer, dalak, beyin ve böbrektir. İyi bir demir minerali kaynağıdır.

Sakatat yemekleri- Sakatat çeşitleri

Kasaplık hayvanların sakatat olarak yenen birçok kısımları mevcuttur:

İşkembe: ( İşkembe hayvanın midesinin sadece bir bölümü.)

Şırdan: Hayvanın midesinin 4 bölümünden birisidir. Çoğu kişi bunu bilmez. İşkembe ve şirden hayvanın midesinin yenilen iki bölümüdür.

Kokoreç: Koyun ve kuzunun ince bağırsağından yapılır.

Ciğer: İnek ve koyunun karaciğeridir.

Dil: İneğin dili.

Paça: Koyun ve kuzunun ayağa yakın bölümleri.

Yürek: Koyun ve ineğin kalbi.

Beyin: Kuzunun beynidir ancak inek ve keçinin de tercih edilebilir.

Yumurtalık: Koçun testisleri.

Kelle: Koyun ve kuzunun kellesi.

Taşlık: Tavuğun yem yerken beraberinde yuttuğu taşların biriktiği bölgedir. Ayrıca tavuğun ciğer ve yüreği de yenebilir.

Billur ne demek sakatat?

Billur erkek küçük ve büyükbaş hayvanların yumurtalıklarının, kesim sonrası temizlendikten sonra pişirilmeye hazır, kasaplık hale getirilmiş şekline verilen isimdir. Sakatatçılarda satılır. Beyaz renkli, yumuşak dokulu, kaygan ve ıslak bir görüntüsü vardır.

SAKATAT NASIL PİŞİRİLİR?

Sakatat genellikle yahni, ızgara, dolma, tava, sote olarak yapılır. Ciğer, işkembe, dana böbreğinin yahnisi yapılır. Uykuluk, kuzu böbreği, billur, dalak ve ciğer ızgaraya uygundur. Ayrıca ciğer una batırıp yağda kızartılır. Adana, Urfa ve Antep'te ciğer şiş meşhurdur. En bilinen sakatat işkembedir. Tuzlama, şirden, damar hem çorba hem de söğüş olarak tüketilir. İnce bağırsağın en yaygın kullanım alanı kokoreçtir. Kalın bağırsaktan mumbar dolması yapılır. Hayvanın baş derisi yüzülerek yapılan kelle, söğüş ya da çorba olarak tüketilir.

Hamileler sakatat yiyebilir mi?

Çiğ ya da az pişirilmiş etler (sakatatlar dahil), hamilelik döneminde tüketilmemesi gereken besinlerin en başında. Sebebi ise çiğ ya da az pişirilmiş haldeki etlerde bulunan toksoplazma bulaşma riskidir.

SAKATAT TÜRLERİ

Küçük ve büyükbaş hayvanların yenilebilir tüm iç organları sakatat sınıfına girer. Bunlar yürek, ciğer, böbrek, dalak, işkembe, uykuluk, billur veya Koç yumurtası, kuzu gömleği, ince ve kalın bağırsaktır.

Ayrıca hayvanın baş kısmından elde edilen kelle, dil ve beyin de sakatat sınıfına girer. Bunların dışında koyunlardan elde edilen kuyruk yağı, sığır kuyruğundan elde edilen pöçük eti, koyun ve sığırların ayaklarından elde edilen paça da sakatat çeşitlerindendir.

İŞKEMBE ÇORBASI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

1 kg temizlenmiş dana işkembe

Yeteri kadar su

Yeteri kadar tuz

Terbiyesi İçin

1 küçük kase yoğurt

1 tane yumurta sarısı

1 adet limon suyu

3 çorba kaşığı üzüm sirkesi

3 çorba kaşığı un

Sosu İçin;

2 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber

İşkembe (Sakatat) çorbası tarifi nasıl yapılır?

Önceden iyice temizlenmiş 1 kg işkembeyi bol suda iyice temizleyin. Ardından işkembeyi tencereye koyun. Üzerine iki parmak aşacak kadar ılık su, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay bardağı sirke ilave edin ve tencerenin kapağını kapatmadan kaynatmaya başlayın. Çünkü işkembe suyunu aldıkça köpürecektir. Köpükleri bir kaşık yardımıyla alın. Kaynayan işkembenin suyunu süzerek dökelim. Ardından yeniden ılık su ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave edin. Daha sonra tencerenin kapağını kapatın ve 30-35 dakika yumuşayana kadar pişirin. Haşlanan işkembeleri haşlama suyundan çıkarın. Bir tahta üzerinde küçük parçalara ayırın. Küçük kare şeklinde doğrayın. Ardında tekrar tencereye ilave edip kaynatın. Terbiyesi için, bir kasede 1 yumurta sarısı, 1 küçük kase yoğurt, 3 çorba kaşığı un, yarım çay kaşığı su ekleyip iyice karıştırın. Bu karışımı tencereye ilave edin, ardında 6,7 diş dövülmüş sarımsak ilave edin ve 15-20 dakika kaynatın. Bir yandan küçük bir tavada tereyağını eritin, eriyen tereyağa kırmızı toz biber ekleyin ve karıştırın. Tereyağlı sosu tencereye ilave ettikten sonra limon suyu, sirke ile sıcak servis edin. Afiyet olsun...