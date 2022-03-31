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Spor Sakaryaspor'dan Yılmaz Vural'a büyük şok!
Spor

Sakaryaspor'dan Yılmaz Vural'a büyük şok!

2. Lig ekibi Sakaryaspor ile anlaşan Yılmaz Vural'ın transferinde sorun çıktı. Yeşil siyahlılar Yılmaz Vural yerine Tuncay Şanlı ile anlaştı.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 15:57:00 -
Sakaryaspor'dan Yılmaz Vural'a büyük şok!

Sakaryaspor'la Yılmaz Vural arasında gerçekleşen görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Vural son karşılaşmayı tribünden seyretmişti fakat son anda sorun çıktı.

Sakaryaspor, Vural'ın yerine Tuncay Şanlı'yı resmen teknik direktörlüğe getirdi.TFF 2. Lig'de şampiyonluğa oynayan Sakaryaspor'da Yılmaz Vural'la anlaşma sağlanamadı. Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü Tuncay Şanlı oldu.

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