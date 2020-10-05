  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sakarya'daki sivil toplum kuruluşlarından Azerbaycan'a destek açıklaması:
Aktüel

Sakarya'daki sivil toplum kuruluşlarından Azerbaycan'a destek açıklaması:

"Ermenistan'ın hadsizliği ve yıllardır yapılan zulümleri kınıyor, Azerbaycanlı kardeşlerimizin zor zamanlarda yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-05 10:31:08 -
Sakarya'daki sivil toplum kuruluşlarından Azerbaycan'a destek açıklaması:

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, 67 sivil toplum kuruluşunu (STK) temsilen Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları, Azerbaycan'ın işgal edilen toprakların kurtarılması ve bölgede barışın sağlanması adına gerçekleştirdiği operasyonları desteklediklerini bildirdi.

Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşlarından yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ sorununun 1988'de eski SSCB döneminde gündeme geldiği ve uluslararası platformlara taşınmasına rağmen Ermenistan'ın işgal ettiği topraklar ve yerlerinden edilmiş kişilerle ilgili hiçbir çözüm üretilmediği belirtildi.

Dağlık Karabağ Bölgesi'nin, 1555'te Osmanlı, 1735'de İran ve 1828'de ise Çarlık Rusya'ya bağlanmış stratejik tarihi bir bölge olduğu vurgulanan açıklamada, "Rusya'nın Dağlık Karabağ'a hakim olmasının ardından, Kafkaslar'da Hristiyan bir tampon bölge oluşturmak amacıyla Ermenileri bölgeye göç ettirme politikası izlenmiştir. Bölgede azınlık bir nüfusa sahip Ermenilerin sayısı 1828'den sonra izlenen Rus politikalarıyla hızla artmıştır. Bölgede 1830'da yüzde 30'larda olan Ermeni Nüfusu 1990'da yüzde 80 olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Ermenilerin 28 Aralık 1991'de referanduma giderek tek taraflı bağımsızlık ilan etmelerinin, bölgede çatışma ve işgalleri başlattığı ve çok sayıda Azerbaycanlının katledildiği belirtilerek Ermenistan'ın ateşkese hiçbir zaman uymayıp, zaman zaman sınırları ihlal ederek Azerbaycan askerlerini ve sınıra yakın bölgelerdeki Azerbaycan halkını şehit ettiği hatırlatıldı.

Dağlık Karabağ bölgesinin stratejik konumu, bölgenin doğu-batı enerji koridoru üzerinde bulunmasının, bölgedeki savaşın bugüne dek sürmesine sebep olduğu ve uluslararası güçlerin bölgeye nüfuz etme politikalarına alet edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ermenistan'ın alçakça saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum ve kuruluşlar, bir kez daha çifte standardını göstermiştir. ABD, Rusya ve Fransa'dan oluşan Minsk üçlüsü, yaklaşık 30 yıldır Azerbaycan Türkü, Müslümanların katledilmesine göz yummak, dolaylı yoldan da çeşitli lojistik ve mühimmat desteklerinde bulunmak suretiyle adeta bölgede çözümsüzlüğü desteklemektedir. Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarından derhal çekilmesi sorunun çözümündeki tek çıkar yol olarak durmaktadır. Azerbaycan Türkleri Ermenistan'ın tecavüzcü siyasetine boyun eğmeyecektir ve gereken yapılmaktadır. Ermenistan'ın hadsizliği ve yıllardır yapılan zulümleri kınıyor, Azerbaycanlı kardeşlerimizin zor zamanlarda yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyoruz."

Açıklamada, Azerbaycan'ın işgal edilen toprakların kurtarılması ve bölgede barışın sağlanması adına gerçekleştirdiği operasyonların platform tarafından desteklendiği vurgulanarak "Karabağ Azerbaycan'dır, Azerbaycan Türkiye'dir." ifadesi kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
PKK elebaşısı Karayılan'dan Ermenistan açıklaması!
Dünya

PKK elebaşısı Karayılan'dan Ermenistan açıklaması!

Terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Murat Karayılan, "Ermenistan ittifak yapsa, durum farklı olabilirdi" dedi.
Gelecek Partili Selçuk Özdağ'dan 'ihanet dolu' paylaşım! Türkiye düşmanlığının altında ne var?
Siyaset

Gelecek Partili Selçuk Özdağ'dan 'ihanet dolu' paylaşım! Türkiye düşmanlığının altında ne var?

Türkiye'nin başarısını itibarsızlaştırmak isteyen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, sosyal medya hesabından skandal payl..
Ermeni kadından Azerbaycan itirafı
Dünya

Ermeni kadından Azerbaycan itirafı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösteren bir Ermeni genç kadın, "Biz harp istemiyoruz. Gençleri zo..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay