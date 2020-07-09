Sakarya'daki patlamada ihmal belirlenirse gereği yerine getirilecek

SAKARYA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'daki patlamaya ilişkin, "Burada kimin en ufak bir ihmali söz konusuysa herkes bilmelidir ki bunun gereği yerine getirilecektir." dedi.

Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde, 3 Temmuz'da Hendek ilçesinde patlama meydana gelen havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü imhası amacıyla kamyondan indirilirken patlamanın olduğu bölgede incelemelerde bulunduktan sonra Yenikent Devlet Hastanesindeki yaralıları ziyaret eden Soylu, daha sonra Sakarya Valiliğine geçti.

Burada gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yapan Soylu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Soylu, hadisenin can yaktığını belirterek, "Bunun tekrar etmesi bizi bambaşka bir sorumluluğun altına iter ki bu insan olarak da yönetici olarak da bizim ve ülkemiz için zor bir durum. Onun için özellikle bu konuda ihmali olanlarla ilgili, tutuklama konusunda fabrika yöneticileri için gerekli kararı adalet mekanizmamız yerine getirmiştir. Diğer süreçler de aynı şekilde devam edecektir. Tekrar başımız sağ olsun, geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Özel bir şirkete ait patlayıcı maddeler neden jandarma tarafından taşınıyor? Bu konuda bazı eleştiriler var" sorusu üzerine Soylu, "Bu bir çerçevede gerçekleştiriliyor. Buradaki temel mesele kamu güvenliğinin sağlanmasıdır. Gerek jandarma, gerek polisimiz kolluk kuvvetidir. Temel görevleri kamu düzeni ve güvenliğinin tesis edilmesidir. Bu olaya özellikli olarak başka bir bakış açısı var. O da buradan bunların (patlayıcı) muhafazasını, naklini, taşımasını ve imhasını yapmak üzere görevlendirilecek kişiler, ilkeler, kurallar, tüzükler ve kanunlar çerçevesinde uzman kişilerdir. Bu da kolluk kuvvetimizdedir. Bunun muadili başka bir şey söz konusu değil. Başsavcılığımız koordinasyonunda yürütülen ki başından beri böyle bu mesele de başsavcılığımızda, jandarma bölgesi olması hasebiyle jandarmaya bu yetkiyi verdi." ifadelerini kullandı.

Soylu, emniyette, jandarmada patlayıcı imhası konusunda Türkiye'de en önemli noktada olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bunu bizden daha iyi yapabilecek kimse yok, kamu güvenliği ve işin sıhhati açısından. Gerek mayınların sınır ötesinde gerek kendi sınırlarımızda temizlenmesi gerekse tüm bomba ve patlama olayları olsun, bunların tedbirleri ve engellenmesi konusunda da hem emniyetimizin hem jandarmamızın kendine ait birimleri var. Bu konuda da yetkindirler. Böyle bir durumda elbette nerede olursa olsun, hangi meselede olursa olsun, hangi sektörde olursa olsun, birinci tedbiri alması gerekenler jandarma ve polisimizdir. Burası da jandarma bölgesi olduğu için jandarmamız tedbiri almaktadır.

Burada da kamu güvenliği söz konusu. Aynı şekilde jandarma ve polisin kendi yetkinliği içerisinde olan bir durum olarak değerlendirmek gerekir. Siyaseten bu tip tartışmalar yapılıyor. Ben de bugün gördüm, üzülerek takip ettim. İllaki birbirimize bir kabahat bulacaksak başka alanlarda bulabiliriz. Kendisini bu memleketin yetişmiş insanı olarak görenler tarafından bu dönemde olmaması gerekir. Hepimizin acısı var. Burada biz geldiğimizden itibaren bizzat kendim soruşturma memuru gibi herkesle teker teker konuşarak olayı aydınlatmaya ki ilgili arkadaşlarımız zaten bu konuda yetkinler, bunu sağlamaya çalışıyoruz."

Bakan Soylu, "İlk patlamanın gerçekleştiği anda fabrikada 110 ton patlatıcı olduğu belirtilmişti, bunun ne kadarı patladı? Şu an tehlike arz eden bir patlayıcı var mı?" sorusuna karşılık, iki türlü patlayıcının söz konusu olduğunu söyledi.

Bunlardan birincisinin depolarda bulunan patlayıcılar olduğunu aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Depolarda var olan ve soğutulan patlayıcılar henüz oradalar. Esas ortak noktada olan ve bizim tahmini 16,5 ton olarak söylediğimiz patlayıcının 15 tonu patlatılmıştı. Bugün, yarın en geç tamamlanacaktı böyle bir olayla karşı karşıya kaldık. Diğer patlayıcılar oradaki depolarda hala. Bu kadar büyük patlayıcıların ve depoların olduğu bir alanda neyi nasıl ve ne şekilde imha edeceksiniz? Elbette herkesin kendine ait mesleki tecrübesi olabilir, bilimsel yetkinliği olabilir.

Olayın yerini görmeden, olayın etkisini değerlendirmeden böyle birtakım dayanağı olmayan tespit, değerlendirme ve en kötüsü kamuoyunu yanıltıcı bilgilerde bulunmak son derece yanlış. Burada elbette eksiklik var. Eksiklik olduğu için birtakım tedbirler alınıyor. Oradaki eksiklik ve aksaklıkları da değerlendirecek ve belirtecek olan adli ve idari soruşturmadır. Orada da yapılan toplantı ve değerlendirmelerde başka bir yerde patlatılması hususu da ortak değerlendirme olarak, yerinde patlatılmasının getirebileceği sakıncalar düşünülerek tespit edilmiştir. Bu tespit üzerini de bir adım atılmıştır."

(Bitti)





















































s ortak noktada olan ve bizim tahmini 16,5 ton olarak söylediğimiz patlayıcının 15 tonu patlatılmıştı. Bugün, yarın en geç tamamlanacaktı böyle bir olayla karşı karşıya kaldık. Diğer patlayıcılar oradaki depolarda hala."

Bu kadar büyük patlayıcıların ve depoların olduğu bir alanda neyi nasıl ve ne şekilde imha edeceksiniz? Elbette herkesin kendine ait mesleki tecrübesi olabilir, bilimsel yetkinliği olabilir. Olayın yerini görmeden, olayın etkisini değerlendirmeden böyle birtakım dayanağı olmayan tespit, değerlendirme ve en kötüsü kamuoyunu yanıltıcı bilgilerde bulunmak son derece yanlış. Burada elbette eksiklik var. Eksiklik olduğu için birtakım tedbirler alınıyor. Oradaki eksiklik ve aksaklıkları da değerlendirecek ve belirtecek olan adli ve idari soruşturmadır. Orada da yapılan toplantı ve değerlendirmelerde başka bir yerde patlatılması hususu da ortak değerlendirme olarak, yerinde patlatılmasının getirebileceği sakıncalar düşünülerek tespit edilmiştir. Bu tespit üzerini de bir adım atılmıştır."

(Bitti)