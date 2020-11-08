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Spor Sakarya'daki 17 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası sona erdi
Spor

Sakarya'daki 17 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-11-08 15:36:05 -
Sakarya'daki 17 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası sona erdi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen 17 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası tamamlandı.

Sakarya Spor Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen organizasyonun ikinci gününde de federasyon görevlileri, hakem, sporcu ve antrenörler Hayat Eve Sığar (HES) koduyla giriş yaptı.

Turnuvanın ikinci gününde erkekler kategorisindeki müsabakalarda İstanbul, Sakarya, Ankara, Kahramanmaraş ve İzmir'den 30 sporcu mücadele etti.

Müsabakaların sona ermesinin ardından 17 yaş altı erkeklerde Yalgın Yeter birinci, Halis Efe Elibol ikinci, Çınar Öğüt ve Egemen Oktay üçüncü oldu.

Turnuva, dereceye giren sporculara ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

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