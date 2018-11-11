Sakarya'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Adapazarı ilçesi Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi Caddesi üzerinde Adapazarı istikametinde seyir halinde olan Durukan S. idaresindeki 54 TC 019 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halindeki Oktay T. idaresindeki 54 H 3930 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle refüjden atlayan 54 TC 019 plakalı otomobil, daha sonrasında karşı şeritten gelmekte olan İbrahim K. idaresindeki 54 TT 157 plakalı otomobile de çarptı. Kaza sonucu otomobillerde bulunan 7 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

7 kişi yaralandı

Meydana gelen kazayı anlatan Süleyman Çil, “Dörtyol istikametinden gelen otomobil aynı istikametteki araca çarptı ve dengesini kaybetti. Refüjdeki ağaca çarptı, ağaca çarptıktan sonra Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi istikametinden gelen otomobile de çarptı. Karşı şeritten gelen otomobil refüjde kaldı. Kazada 7 kişi yaralandı” dedi.

Kaza nedeniyle adeta savaş alanına dönen yol bir süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan otomobillerin çekici yardımıyla yoldan kaldırılması sonucu trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.