  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Put diyorlardı! Heykel dikmeye başladılar! İranlılar da şaşırdı

İçişleri Bakanlığından "Ben Yeşil" açıklaması

On binlerce masumu katleden İsrail’den pişkin açıklama: Sydney'den mağduriyet çıkarmaya kalktı

Saldırgan güvenlik gücü kimin maşası? ABD’ye Suriye’de kim pusu kurdu?

Ümit Özdağ’ın montaj fitnesi elinde patladı: Zeka seviyen bu kadar mı!

Tekstil sektöründe kara günler! 300 firma konkordato ilan etti

12 kişinin öldüğü saldırıda yeni görüntüler! Ölümüne müdahale: Saldırganın silahını böyle aldı

Gazze’de denizde saldırı! İsrail askerleri balıkçıları alıkoyup tekneleri havaya uçurdu

Libya tezkeresi Meclis gündeminde! Asker gönderme yetkisi 24 ay daha uzatılıyor

DEM’li Kayapınar belediyesi CHP’nin izinde: Kamunun parası heykele festivale!
Yerel Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 6 araç çarpıştı, 12 kişi yaralandı
Yerel

Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 6 araç çarpıştı, 12 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 6 araç çarpıştı, 12 kişi yaralandı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, D-650 kara yolu üzerinde tır, otobüs, tanker, otomobil, kamyon ve hafif ticari araç olmak üzere 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 12 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi mevkii D-650 kara yolunun Geyve istikametinde büyük bir zincirleme trafik kazası yaşandı.

Sürücüleri henüz belirlenemeyen bir tır, otomobil, otobüs, tanker ile plakaları tespit edilemeyen bir hafif ticari araç ve bir kamyonun karıştığı kaza sonucu bölgede panik yaşandı.

12 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan toplam 12 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Sevindirici olarak, hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ULAŞIM İKİ SAAT AKSADI

Kaza nedeniyle D-650 kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık iki saat boyunca aksayan ulaşım, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Güvenlik güçleri kazanın kesin nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.

 

Tokat’ta feci kaza! Çarpışmanın ardından araç alev aldı
Tokat’ta feci kaza! Çarpışmanın ardından araç alev aldı

Yerel

Tokat’ta feci kaza! Çarpışmanın ardından araç alev aldı

İnebolu’da kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı, sürücü yaralı
İnebolu’da kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı, sürücü yaralı

Yerel

İnebolu’da kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı, sürücü yaralı

Elektrik direğinde feci kaza! Akıma kapılan işçi hayatını kaybetti
Elektrik direğinde feci kaza! Akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

Yerel

Elektrik direğinde feci kaza! Akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

Kırıkkale’de korkunç kaza yaşandı! Kontrolden çıkan otomobil can aldı
Kırıkkale’de korkunç kaza yaşandı! Kontrolden çıkan otomobil can aldı

Yerel

Kırıkkale’de korkunç kaza yaşandı! Kontrolden çıkan otomobil can aldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23