Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 6 araç çarpıştı, 12 kişi yaralandı
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, D-650 kara yolu üzerinde tır, otobüs, tanker, otomobil, kamyon ve hafif ticari araç olmak üzere 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 12 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Sakarya'nın Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi mevkii D-650 kara yolunun Geyve istikametinde büyük bir zincirleme trafik kazası yaşandı.
Sürücüleri henüz belirlenemeyen bir tır, otomobil, otobüs, tanker ile plakaları tespit edilemeyen bir hafif ticari araç ve bir kamyonun karıştığı kaza sonucu bölgede panik yaşandı.
12 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan toplam 12 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Sevindirici olarak, hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
ULAŞIM İKİ SAAT AKSADI
Kaza nedeniyle D-650 kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık iki saat boyunca aksayan ulaşım, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Güvenlik güçleri kazanın kesin nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.