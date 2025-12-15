Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 6 araç çarpıştı, 12 kişi yaralandı

Sakarya'nın Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi mevkii D-650 kara yolunun Geyve istikametinde büyük bir zincirleme trafik kazası yaşandı.

Sürücüleri henüz belirlenemeyen bir tır, otomobil, otobüs, tanker ile plakaları tespit edilemeyen bir hafif ticari araç ve bir kamyonun karıştığı kaza sonucu bölgede panik yaşandı.

12 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan toplam 12 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Sevindirici olarak, hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ULAŞIM İKİ SAAT AKSADI

Kaza nedeniyle D-650 kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık iki saat boyunca aksayan ulaşım, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Güvenlik güçleri kazanın kesin nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.