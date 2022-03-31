Sakarya'da Vural iddiası fos çıktı! Tuncay Şanlı göreve geldi!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor, teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı ile anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Tuncay Şanlı." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca paylaşımda Şanlı'nın Sakaryaspor'da forma giydiği dönemde attığı gole yer verildi.

YILMAZ VURAL YİNE BOŞTA KALDI

Teknik direktör Ercümend Coşkundere ile yollarını ayıran Sakaryaspor’da rota Yılmaz Vural'a çevrilmişti. Tecrübeli teknik adam Vural, Sakaryaspor’un evinde ağırladığı Diyarbekirspor ile olan mücadeleyi de tribünden izlemiş ve Yılmaz Vural'ın göreve getirileceği iddiası ayyuka çıkmıştı...