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Yerel Sakarya'da uyuşturucuya geçit yok!
Yerel

Sakarya'da uyuşturucuya geçit yok!

Sakarya'da narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alınırken, 452 gram esrar maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 21:32:00 - 2022-02-15 21:34:50

Sakarya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alınırken, 452 gram esrar maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına göz açtırmıyor. Narkotik ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapmaktan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y. isimli şahsı, Erenler ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı. Ekipler ayrıca sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Adapazarı ilçesinde gerçekleştirdikleri çalışmalarda ise; S.B., M.Ç. ve M.B. isimli 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

4 şüpheli gözaltına alındı

Toplam 4 şahsın gözaltına alındığı operasyonlarda şahıslara ait 452 gram esrar maddesi ile hassas terazi ele geçirildi.

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