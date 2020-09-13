  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sakarya'da üvey annesini tüfekle yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Aktüel

Sakarya'da üvey annesini tüfekle yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-13 18:44:49 -
Sakarya'da üvey annesini tüfekle yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde üvey annesini tüfekle yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Geyve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orhaniye Mahallesi'nde tartıştığı üvey annesini tüfekle yaralayarak kaçtığı öne sürülen Ü.C'nin (20) yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı Ü.C, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Geyve ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde ikamet eden İ.C. (47) isimli kadınla evlatlık aldığı belirtilen Ü.C. (20) dün henüz belirlenemeyen nedenle tartışmış, silahla vurularak yaralanan İ.C. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ'cü teröristler ne planlıyor? Bu gece bir şeyler olacağını ima ettiler
Gündem

FETÖ'cü teröristler ne planlıyor? Bu gece bir şeyler olacağını ima ettiler

FETÖ teröristleri ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) köpekleri Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, 'Bu gece bir şeyler' ola..
Avrupa ülkesinden gelen açıklama dünya gündemine bomba gibi düştü! Darbe yapacaklar
Dünya

Avrupa ülkesinden gelen açıklama dünya gündemine bomba gibi düştü! Darbe yapacaklar

Avrupa ülkesi Ukrayna’da dünya basınına bomba gibi düşen açıklama yapıldı. Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in darbe ile indirileceği söyle..
Yeni gazeteye geçen İsmail Saymaz'dan yalakalık
Gündem

Yeni gazeteye geçen İsmail Saymaz'dan yalakalık

Sözcü yazarı Rahmi Turan için ağır eleştirilerde bulunan İsmail Saymaz, Sözcü Gazetesi'nde köşe yazmaya başlayınca yalakalıkta zirve yaparak..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı