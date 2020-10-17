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Aktüel Sakarya'da trafik kazasında yaralanan yunus polisi şehit oldu
Aktüel

Sakarya'da trafik kazasında yaralanan yunus polisi şehit oldu

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, Yunus ekibinin kullandığı motosiklet ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu yaralanan 2 polis memurundan biri tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 11:02:00 -
Sakarya'da trafik kazasında yaralanan yunus polisi şehit oldu

Sakarya'nın Erenler ilçesinde Yunus ekibinin kullandığı motosiklet ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu yaralanan 2 polis memurundan biri, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, "dur" uyarısına uymayan aracı kovalarken yolcu minibüsüne çarpması sonucu motosikletten düşen ve yaralanan ve hastaneye kaldırılan polislerden Mehmet Tekcan; tüm  müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vücudunda kırık olduğu bildirilen Özkan Aslan tedavisine devam ediliyor.

Öte yandan, "dur" uyarısına uymayan aracın yerini belirleyen ekipler, şüpheli ile motosiklet ekibinin çarpıştığı minibüs sürücüsünü gözaltına almıştı.

Araçla kaçan 2 şüphelinin ehliyetinin olmadığı ve kullandıkları aracın trafiğe çıkışının yasaklı olduğu öğrenildi.

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