Sakarya’da toplu balık ölümleri korkuttu Sakarya’nın Akyazı ilçesindeki bir derede yaşanan toplu balık ölümlerine vatandaşlar tepki gösterdi.

Sakarya’nın Akyazı ilçesindeki bir derede yaşanan toplu balık ölümlerine vatandaşlar tepki gösterdi.

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Mudurnu Deresinde toplu balık ölümleri yaşandı. Derenin Kazancı Köprüsü kesiminde irili ufaklı yüzlerce balık ölüsü gözlendi. Dere üzerinde ölü balıkları gören vatandaşlar tedirginlik yaşadı. Vatandaşlar balık ölümlerine yol açanların bulunup cezalandırılmasını istedi.

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