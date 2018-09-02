Sakarya'da tartıştığı 2 kardeşini vurdu

Olay, dün gece saatlerinde, Akyazı ilçesi Taşyatak Mahallesi'nde meydana geldi. Bahattin, Mustafa ve Bayram E. kardeşler arasında arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Bahattin E., yanındaki tabancasını çekip, kardeşleri Mustafa ve Bayram'a ateş etti. Bayram E. kalçasına, Mustafa E. ise bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla iki kardeş, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan Bahattin E.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.