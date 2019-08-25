Sakarya'da tarlada erkek cesedi bulundu! Sakarya'nın Adapazarı Ozanlar Mahallesi'ndeki ilçesinde mısır tarlasında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Ozanlar Mahallesi'ndeki mısır tarlasında hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Araştırma sonucu cesedin, ailesi tarafından polise kayıp başvurusunda bulunulan M.F.N'ye (25) ait olduğu tespit edildi. M.F.N'nin cesedi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine gönderildi.

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