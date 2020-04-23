  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sakarya’da sosyal mesafeye uyularak çelenk sunma töreni düzenlendi

Sakarya’da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni sosyal mesafe kurallarına uyularak düzenlendi.

2020-04-23 11:19:52 -
Sakarya’da sosyal mesafeye uyularak çelenk sunma töreni düzenlendi

Sakarya’da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni sosyal mesafe kurallarına uyularak düzenlendi.


Adapazarı Demokrasi Meydanı’ndaki törende Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş’un Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından koronavvirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe korunarak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı